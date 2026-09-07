El Gobierno deja en el aire el número de migrantes que quedan en Ceuta y cifra en 2.000 los menores identificados

Un mes después de la entrada de 80.000 migrantes a Ceuta, la ciudad autónoma sigue sufriendo las consecuencias. Miles de personas siguen instaladas en las calles de la ciudad autónoma, lo que ha provocado el retraso en la vuelta al colegio para muchos alumnos.

A pesar de que muchos retornaron a su país, el Gobierno ha confirmado que es "imposible" cifrar los migrantes que quedan en Ceuta en estos momentos, algo que agrava la situación. Así lo ha explicado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una entrevista en Cadena Ser Canarias.

Según ha detallado, el 90% de los migrantes regresaron a su país a las 48 horas de la entrada, pero muchos de ellos se marcharon al monte, de ahí las dificultades para cifrar el número de migrantes que siguen en Ceuta. No obstante, Torres ha detallado que se están repartiendo entre 3.500 y 4.000 comidas diarias, tanto en exteriores como en las instalaciones.

Torres confirma que seguirán con la devolución de migrantes

El ministro ha recalcado en sus declaraciones de esta mañana que se han abierto 3.500 plazas para inmigrantes, aunque hay previstas instalaciones para acoger a 6.000. Además, ha destacado que las devoluciones se realizarán de forma "más rápida" que en los procedimientos habituales tras el refuerzo de personal para las labores de triaje.

Por su parte, Ángel Víctor Torres ha confirmado que un total de 4.000 personas han regresado de manera voluntaria a su país desde el pasado 10 de agosto.

Asimismo, el ministro también se ha referido a la habilitación del puerto de Ceuta para acoger inmigrantes tras el rechazo del Gobierno de Juan Jesús Vivas pese a que, según ha recordado el ministro, ya se había acordado "por unanimidad". Según ha explicado, tanto en el Comité de Situación como en el Consejo de Seguridad existen actas con una propuesta de espacios para acoger migrantes donde están los puertos.

El Gobierno cifra en 2.000 los menores en Ceuta

El titular de Política Territorial ha confirmado que 2.000 menores que entraron a Ceuta desde Marruecos durante el cruce masivo de la frontera han sido ya identificados por las autoridades españolas, aunque la cifra podría aumentar.

Torres ha insistido en que se va a dar prioridad a que regresen a su país a través de expedientes de reagrupación familiar, aunque el presidente del Gobierno ha dejado en el aire la opción de que sean trasladados a la península.

Torres ha recordado que en 2021 hubo una devolución de menores en acuerdo con el gobierno marroquí pero la Justicia condenó a la entonces delegada del Gobierno en Ceuta y la vicepresidenta en la ciudad por haber firmado esas resoluciones, por lo que ha pedido actuar "dentro de los márgenes de la ley".

"La prioridad es la reagrupación familiar. La Justicia ya condenó en el pasado a quienes firmaron las resoluciones para devolver a todos en Ceuta, incluidos menores", ha recordado, en referencia a la sentencia de 2021 por las 'devoluciones exprés'.

Sin embargo, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado este lunes en el Fórum Europa que todos los menores extranjeros no acompañados que entraron en la ciudad retornen a Marruecos con sus familias, con un tutor o con una "entidad solvente desde el punto de vista asistencial".