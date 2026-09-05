Bulos y contradicciones sobre la crisis migratoria de Ceuta: el vídeo de jóvenes bajando de un camión, la supuesta implicación de Rusia e Israel...

El pasado 30 de julio, más de 80.000 inmigrantes cruzaron la frontera y sumieron a Ceuta y a España en la mayor crisis migratoria de su historia. En estos momentos, el Gobierno ha creado un mando único para gestionar la crisis, mientras todavía hay miles de inmigrantes en la ciudad y los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) están desbordados.

Si bien, para llegar hasta este punto, ha habido multitud de contradicciones en el seno del Ejecutivo, y también se han difundido bulos. La periodista Clara Jiménez Cruz ha hecho un repaso en Julia en la onda. Para empezar, ha recordado que, aunque ahora sí hay un mando único, a principios de agosto el Gobierno dijo que ya estaba todo solucionado.

Sin ir más lejos, el 31 de julio, solo un día después de la invasión, Clara ha recordado que el Gobierno aseguró que todo estaba controlado y que no iba a establecerse un mando único porque "no estaba contemplado en la ley para esta situación". Un día después, el ministro de Transportes, Óscar Puente, presumió en su cuenta de X que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había resuelto otra crisis "él solo".

Una idea compartida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: "Una situación tan difícil la hemos revertido solos, con la cooperación con Marruecos".

Sobre si el CNI sabía algo o no

También ha habido contradicciones al respecto de por qué ha ocurrido esto sin que nadie supiera nada. Si primero Marlaska comentó que todo estaba arreglado, cuatro días después compareció para explicar que no había ningún aviso del Centro Nacional de Inteligencia (CNI): "No hubo ningún informe ni aviso".

Si bien, hay que matizar que el CNI no depende del ministerio del Interior, sino de Defensa, es decir, de Margarita Robles. En su comparecencia en el Congreso a finales de agosto, preguntada por la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente, reconoce que el 27 de julio hubo una reunión con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas y el delegado del Gobierno.

Pero lo más sorprendente es que el 29 de julio, el propio CNI se lo contó al delegado: "Esos funcionarios que están allí trasladan dar cuenta a delegación del Gobierno de esa convocatoria para el día siguiente para poder entrar a nado".

¿Participación de Rusia e Israel?

Pedro Sánchez, por su parte, comentó que la sentencia se había malinterpretado y difundido por redes sociales, pero después metió en la ecuación a Rusia e Israel, pero no hay pruebas que puedan demostrar esto. Sí se sabe que el texto se compartió más de 200 veces el 30 de julio, pero no se puede atribuir a la injerencia extranjera de Rusia, como decía el líder del Ejecutivo.

"Lo que sabemos también es que hubo una expansión de esos bulos y desinformación asociados, tanto a Rusia como a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la inmigración para atacar", dijo Sánchez. Sin embargo, Jiménez Cruz, puntualiza: "Yo no sé si el presidente quería dar a entender eso o no, pero la realidad es que para eso no hay pruebas. Toda la desinformación atribuible a Rusia y la poquísima que se puede atribuir a Israel fueron posteriores al salto".

Además, la periodista ha apuntado que lo que hicieron estos países fue "capitalizar una crisis ya existente para amplificarla" y para ellos usaron bulos "que nada tenían que ver".

Las imágenes adjuntas en el informe policial

Por último, sobre el informe policial que ha recibido la jueza Tardón y las imágenes de supuestos gendarmes marroquíes vestidos de paisano guiando a los inmigrantes, Clara ha advertido de que una de las imágenes "genera dudas". Es el caso de la que muestra un camión y un gendarme marroquí jaleando para que decenas de jóvenes se bajen.

Si bien, ese vídeo en realidad está grabado a 51 kilómetros de la frontera, unas 11 horas andando. "Cuesta entender que la policía considere ese vídeo como evidencia de que los gendarmes estaban organizando el acceso a la zona de El Tarajal porque simplemente no está grabado allí", ha sentenciado.