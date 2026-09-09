El CNI avisó el día previo al asalto de Ceuta a la Delegación del Gobierno y Guardia Civil: "Estarían preparando un intento el jueves 30"

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, tanto a la Delegación del Gobierno como a la Guardia Civil de que se estaba preparando un intento de entrada a través de la valla y por mar para el jueves 30. Las advertencias forman parte de los documentos desclasificados por el Gobierno y publicados este miércoles.

Entre la documentación figura una nota de carácter táctico enviada el 29 de julio a través de un canal de alerta temprana a tres destinatarios: Guardia Civil, Policía Nacional y Delegación del Gobierno en Ceuta. La información advertía de la preparación de un intento de entrada para el día siguiente.

La misma nota fue remitida ese 29 de julio a los servicios de inteligencia de Marruecos. En concreto, la recibieron tanto la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), encargada de la inteligencia interior, como la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), el servicio de inteligencia exterior marroquí.

Los documentos revelan además que las alertas no se limitaron a los canales oficiales. Las conversaciones de WhatsApp incorporadas a la documentación muestran que el CNI trasladó directamente la información a la Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil horas antes de que comenzara la crisis.

"Hay un llamamiento para asalto por valla y mar"

A las 13.52 horas del miércoles 29 de julio, un responsable del CNI en Ceuta escribió al Gabinete de la Delegación del Gobierno para advertir de lo que estaba circulando por redes sociales.

"En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana a las 20h", señalaba el mensaje. El CNI añadía que la convocatoria pretendía aprovechar la Fiesta del Trono de Marruecos y que sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estarían ocupados durante la celebración.

La dimensión de la difusión también preocupaba a los servicios de inteligencia. "Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores", trasladó el CNI, antes de añadir: "Para que te hagas a la idea del alcance de la difusión".

Horas después, a las 21.34, la Delegación del Gobierno mantuvo una conversación telefónica de 11 minutos con el CNI. La documentación publicada deja constancia de la llamada, aunque no especifica su contenido.

Ese contacto se producía después de varias comunicaciones entre ambos organismos durante los días anteriores. El lunes 27, el CNI ya había preguntado por una reunión urgente de la Delegación del Gobierno con la Ciudad, Policía Nacional y Guardia Civil para abordar la situación de los "nadadores". El martes 28 volvió a interesarse por el resultado de ese encuentro.

El CNI también avisó directamente a la Guardia Civil

La advertencia del día 29 fue trasladada prácticamente de forma simultánea a la Guardia Civil. Apenas un minuto después del mensaje enviado a la Delegación, a las 13.53 horas, el CNI intentó contactar con la UCE-3 del instituto armado.

"Te llamo por la situación de Ceuta. Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del Trono", recoge uno de los mensajes.

El Centro añadió que tenía localizados "varios grupos en Facebook y WhatsApp incentivando estas entradas". Después de varios intentos de contacto, el CNI y la Guardia Civil mantuvieron una conversación telefónica de siete minutos y 38 segundos a las 14.41 horas.

Las advertencias se produjeron apenas un día antes de que decenas de miles de personas cruzaran irregularmente la frontera hacia Ceuta durante los días 30 y 31 de julio.

Una alerta que también llegó a Marruecos

La documentación desclasificada resulta especialmente relevante porque acredita que la información disponible antes de la crisis fue compartida no solo entre organismos españoles.

El CNI remitió también el día 29 su nota táctica a la DGST y la DGED marroquíes. De esta forma, tanto los responsables españoles sobre el terreno como los servicios de inteligencia de Marruecos recibieron información previa sobre el riesgo de que se produjera un intento de entrada al día siguiente.

Los mensajes y la nota forman parte de los 40 documentos cuya desclasificación fue aprobada por el Consejo de Ministros y que Moncloa ha hecho públicos este miércoles. La documentación permite reconstruir ahora las advertencias que manejaban los organismos de seguridad en las horas inmediatamente anteriores a la crisis de Ceuta.