Óscar Puente dice que los documentos "en ningún caso" apuntan a Marruecos: "Estoy alucinando con las interpretaciones sesgadas"

Muchos analistas se han preguntado por qué ha desclasificado el Gobierno los documentos de la crisis de Ceuta, si muchos de ellos contradecían la versión oficial del Ejecutivo. No es así para el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ha defendido que la información conocida "en ningún caso" apunta a que Marruecos organizara la entrada masiva.

"Estoy alucinando con las interpretaciones sesgadas, de trazo grueso y bastante poco serias que se están haciendo de la documentación desclasificada por el Gobierno en relación con Ceuta", ha señalado Puente, que sostiene que los documentos dejan claras, "a mi juicio", tres cuestiones.

La primera, según el ministro, es que no existen elementos en la documentación que permitan atribuir a Marruecos la organización de lo sucedido. "La información disponible en ningún caso apunta a una organización por parte de Marruecos del intento de entrada masiva", ha asegurado.

Puente sostiene que los documentos apuntan precisamente en la dirección contraria: "Más bien al contrario, queda claro que la entrada se organiza en redes sociales aprovechando que las autoridades marroquíes estarían centradas en las celebraciones del Día del Trono".

Puente resta alcance a los avisos previos

El ministro también se ha referido a las alertas previas, después de conocerse en uno de los documentos que el CNI había avisado el 29 de julio a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la Guardia Civil sobre llamamientos para intentar acceder al día siguiente por la valla y por mar.

Puente sostiene que "los avisos más certeros sobre lo que podía ocurrir se produjeron unas horas antes" y que su contenido se limitaba a informar a los controles fronterizos de los llamamientos que circulaban por redes sociales.

En concreto, señala que las alertas advertían de que se estaba convocando a personas a "cruzar la frontera a nado" e informaban sobre "la dimensión de los grupos en los que se estaban difundiendo" esos mensajes.

Los documentos desclasificados muestran que el CNI informó el día 29 de la existencia de grupos en redes sociales que sumaban unos 180.000 seguidores y de un llamamiento para intentar acceder a Ceuta al día siguiente. También consta una nota táctica remitida ese día a Guardia Civil, Policía Nacional y Delegación del Gobierno.

Atribuye la pasividad inicial a "multitud de hipótesis"

El tercer argumento de Puente se centra en la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes durante las primeras horas de la crisis.

El ministro rechaza que su pasividad inicial pueda interpretarse por sí sola como una prueba de una actuación deliberada de Marruecos. Según sostiene, las causas "se han atribuido a multitud de hipótesis", entre las que cita la falta de efectivos debido a las celebraciones de la Fiesta del Trono que tenían lugar "a esas mismas horas".