Rubén Amón corrige las palabras del presidente del Gobierno: "Sánchez no es un perro, pero sí tiene amo, Marruecos"

Los avisos del CNI a la Delegación de Gobierno han salido a la luz después de que el Gobierno haya desclasificado todos los documentos recogidos. Este miércoles, Moncloa ha hecho públicas diversas notas donde se muestra como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) advirtió de la posible entrada a través de la valla y por mar para el jueves 30 de julio.

Además, esos avisos no solo fueron remitidos a Policía Nacional, Guardia Civil y Delegación del Gobierno, sino que también fueron enviados a los servicios de Inteligencia marroquíes.

Sobre ello ha hablado Rubén Amón en la tertulia de Más de Uno, dejando en evidencia la inexistente respuesta del Gobierno ante la posible crisis migratoria y la exculpación de Marruecos como responsable de la entrada masiva. Amón ha respondido a las palabras de Sánchez en el día de ayer en el Congreso de los Diputados, destapando la verdadera realidad.

Rubén Amón corrige a Sánchez

"Yo seré un perro, pero no tengo amo", fueron las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una de sus intervenciones en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados de este miércoles.

Sin embargo, el tertuliano ha realizado una corrección de sus palabras. Según Amón, "Pedro Sánchez no es un perro, pero sí tiene un amo, y es Mohammed VI", haciendo referencia a la prioridad del presidente, que en este caso es hacer prevalecer la lealtad del Gobierno a Marruecos.

Pedro Sánchez no es un perro, pero sí tiene un amo, y es Mohammed VI

La sumisión del Ejecutivo a Marruecos explica toda la desorientación de la trama y como el gobierno, conociendo como conocía antes que nadie y mejor que nadie los detalles de la invasión, no señaló a Marruecos.

De esta forma, el tertuliano destapa en Más de Uno la evidente estrategia de Sánchez: "La estrategia de Sánchez obedece a preservar por encima de todo, incluso de su relato, de la convicción con la que se dirige la opinión pública, de los problemas que está teniendo de credibilidad entre los votantes del Partido Socialista, la lealtad y obligación contraída con Marruecos".

Además, destaca como la gran mayoría de los votantes del partido socialista discrepan con la opinión del presidente, apuntando que todo fue obra de Marruecos. "Un 80% de los votantes socialistas sostienen que la invasión fue obra de Marruecos", concluye.