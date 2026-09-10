Hungría y República Checa critican la ayuda de la UE a España al considerar que no ha hecho su "trabajo" en Ceuta: "No es justo"

Hungría y República Checa han afeado este jueves la ayuda de 200 millones concedida por la Comisión Europea a España en el marco de la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio, al considerar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha hecho su "trabajo" en cuanto a la protección de fronteras.

Hungría carga contra la ayuda europea a España

"No es justo que Hungría pague un millón de euros al día para defender las fronteras comunes de Europa", ha declarado el primer ministro húngaro, Peter Magyar. "Esto está muy mal. No son buenas noticias. En absoluto", ha insistido el dirigente húngaro tras aludir a la condena millonaria impuesta a finales de 2025 por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) contra el país, entonces dirigido por Viktor Orbán, por su negativa a cumplir las normas comunitarias de asilo.

Magyar ha querido recalcar que lo que los cuatro países del Grupo de Visegrado han defendido en materia migratoria se ha convertido "ahora en la postura mayoritaria" dentro de la Unión Europea. "No son diez, sino entre 19 y 20 Estados miembros los que dicen lo mismo. Que tenemos que dar un paso al frente y apoyar la protección de las fronteras".

Babis defiende al Grupo de Visegrado como la zona "más segura de Europa"

Por su parte, el dirigente checo Andrej Babis ha defendido que los cuatro países representan la zona "más segura de Europa", alegando que son ellos quienes "deciden" quién reside en su territorio. "Aquí, en el Grupo de Visegrado, cada Estado miembro decide quién vivirá aquí y quién trabajará aquí", ha puntualizado.

El dirigente checo ha recordado que hace diez años ya propusieron al resto de miembros de la UE qué tenían que hacer para "resolver el problema de la inmigración ilegal". "En 2016 les dijimos a los demás Estados miembros lo que debían hacer, pero no nos hicieron caso. Se han dado cuenta al cabo de diez años, pero para algunos ya es demasiado tarde", ha asegurado, antes de afearles que "siguen sin escuchar".

La Comisión desbloquea fondos de emergencia para Ceuta

La Comisión Europea anunció este miércoles que desbloqueará 114,7 millones de euros en fondos de emergencia para ayudar a gestionar la situación en Ceuta, donde permanecen varios miles de los inmigrantes que entraron de manera irregular desde Marruecos a finales del pasado mes de julio, en particular para reforzar la frontera y agilizar los retornos; además de garantizar la disposición de Frontex para reforzar su apoyo operativo.