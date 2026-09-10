Marruecos rompe su silencio sobre la crisis de Ceuta: acusa a instituciones españolas de alimentar una "estrategia de miedo"

"Es lamentable que honorables instituciones legislativas y judiciales incurran en iniciativas desafortunadas que allanan el camino al desencuentro", así define Marruecos lo que denominan una "estrategia del miedo" perjudicial para todas las partes.

Rabat se ha pronunciado así en una declaración del Ministerio de Exteriores sobre las relaciones con España en la que lamenta que "algunos círculos políticos y mediáticos españoles persistan en explotar al Reino con fines políticos internos".

En el texto cuestionan que se siga señalando al reino alauí en relación con la entrada masiva de migrantes a Ceuta cuando no hay ningún dato en su contra y que no se haya devuelto a quienes entraron aún. "¿Por qué mantener el alegato acusatorio contra Marruecos cuando ningún dato, hecho o informe establece implicación alguna de las autoridades marroquíes? ¿Por qué no son devueltos los migrantes ilegales, cuando el Gobierno marroquí se ha comprometido oficialmente a readmitirlos?", señalan.

Dardo al Partido Popular

Asimismo enmarcan las tensiones en clave de las elecciones generales que se celebrarán en España en 2027: "El Reino de Marruecos se niega a ser utilizado como peón político preelectoral, ni aceptará ser el chivo expiatorio en los ajustes de cuentas políticos".

Y son especialmente críticos con el Partido Popular, eso sí, sin mencionarles expresamente: "Es particularmente lamentable que partidos políticos de larga trayectoria, a pesar de su amplia experiencia en el gobierno, hayan caído en este atolladero donde la escalada irracional y populista prevalece sobre el sentido común", agrega.

Este comunicado coincide con la publicación de los documentos desclasificados por el Gobierno español y se hizo pública a través de la agencia oficial MAP poco después de la aprobación, en el Congreso español, de la ley que concede la nacionalidad a los saharauis nacidos durante el periodo colonial español.