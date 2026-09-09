La vuelta al cole en Ucrania se ve empañada por los bombardeos rusos y el retroceso escolar de millones de menores

En Ucrania, la guerra pasa factura a la educación. La vuelta al cole saca a relucir el retraso escolar de los alumnos desde la invasión rusa debido a la destrucción masiva de las escuelas. El 10% ha sufrido daños: 400 han sido destruidas completamente y cerca de 4.000 que -según ACNUR- han sufrido daños importantes.

Ese es el principal motivo por el que muchos alumnos ucranianos se están viendo obligados a estudiar a distancia o en búnkeres improvisados bajo tierra como advierte Yuliia Skok, profesora ucraniana. “Cuando suenan las sirenas que nos alertan de un ataque aéreo, se ve el miedo en los ojos de los niños. Entienden que deben ir al refugio. No llevan libros ni nada por el estilo, sino apenas agua y un sándwich, porque saben que no sabemos cuánto tiempo estaremos allí abajo. Y el proceso se interrumpe una y otra vez”, lamenta.

Yuliia Skok advierte de que “a las dificultades de la guerra hay sumarle el impacto directo de no asistir a clases presenciales y la falta de interacción. Esto dificulta la capacidad de los niños para expresar libremente sus ideas o escribir correctamente. No siempre logran seguir el ritmo ni asimilar los temas abordados en clase”. Y recuerda que los estudiantes ucranianos están dispersos por distintos rincones de Ucrania e incluso del mundo. “Desde luego que tienen muchas lagunas en sus conocimientos, lagunas muy evidentes. Cuando impartimos clases de refuerzo se nota el desequilibrio emocional de los niños; les cuesta concentrarse. No es que no sean capaces de realizar los ejercicios, sino que necesitaban leerlos varias veces”.

Son muchas las secuelas de un conflicto que suma ya cuatro años y medio de horror

Desde la ONG World Vision alertan de que dos de cada tres estudiantes ucranianos aseguran que no han vuelto a clase este curso por miedo a ser alcanzados por un misil o un dron.

De los 3,6 millones de estudiantes que han retomado este mes de septiembre su educación, apenas 2, 2 millones han regresado de manera presencial, mientras que a cerca de 1,5 millones no les queda otra que estudiar a distancia por la cercanía al frente o ser refugiados. Y los que vuelven tienen que conformarse -en muchas ocasiones- con dar clase en escuelas subterráneas o búnkeres improvisados que afectan claramente a sus niveles de concentración.

Los bombardeos rusos y el lanzamiento de drones no han cesado con la vuelta al cole

En el Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques, World Vision pone de relieve la necesidad de establecer espacios seguros, es decir refugios escolares adecuadamente equipados, y la intensificación del apoyo psicosocial. Y es el que el 44% de los alumnos ucranianos, según ACNUR, presenta problemas de salud mental y socialización por culpa de un conflicto enquistado.