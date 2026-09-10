La dantesca provocación de Rodrigo de Paul a Lewandowski: "Yo tengo dos Copas América y un Mundial"

Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski protagonizaron un tenso momento del empate entre Chicago Fire e Inter Miami (1-1) en la MLS. El argentino y el polaco mantuvieron un rifirrafe en los últimos minutos del encuentro en el Soldier Field que terminó con un comentario del argentino al polaco que no ha pasado desapercibido por el descaro.

Con el partido entrando en su tramo decisivo, ambos futbolistas se encararon y comenzaron un intercambio verbal. Según se aprecia en las imágenes, restriega al polaco los títulos conquistados con Argentina.

"¿Quién eres tú, bobo? Yo gané dos Copas América y una Copa del Mundo. ¿Y tú?", parece espetarle el centrocampista argentino a Lewandowski.

Una comparación, cuanto menos, peculiar. Lewandowski, por su nacionalidad, ni siquiera puede disputar la Copa América y sus posibilidades de conquistar un Mundial con Polonia han estado siempre condicionadas por el potencial de su selección. Su palmarés internacional, por tanto, difícilmente puede compararse en esos términos con el de De Paul.

El palmarés de Lewandowski responde a De Paul

Si la discusión se traslada a las carreras de ambos futbolistas, los números de Lewandowski hablan por sí solos. El delantero polaco es uno de los grandes goleadores de la historia reciente del fútbol europeo y ha construido una trayectoria extraordinaria a su paso por Borussia Dortmund, Bayern de Múnich y Barcelona.

Lewandowski supera los 700 goles oficiales a lo largo de su carrera y también ha rebasado la barrera de los 100 tantos en la Champions League. Además, ha conseguido superar los 100 goles con tres clubes diferentes.

Su etapa más exitosa llegó en el Bayern, con el que conquistó la Champions League y formó parte del equipo que logró el sextete. A ello se suman múltiples Bundesligas, títulos de LaLiga y numerosos reconocimientos individuales.

El polaco ha ganado en dos ocasiones el premio The Best de la FIFA, ha sido elegido mejor jugador de la UEFA y ha conquistado dos Botas de Oro europeas, además de terminar como máximo goleador en competiciones como la Champions, la Bundesliga y la Liga española.

El gran reconocimiento que falta en sus vitrinas es el Balón de Oro. Lewandowski era el principal favorito para la edición de 2020, pero France Football decidió cancelar aquel premio debido a la pandemia.