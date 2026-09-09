Edu Pidal, sobre los pitos del Bernabéu: "En el vestuario ya no tienen coartada ni red de seguridad"

Madrugo para contarte que el Real Madrid se puso el traje de la Champions en el Bernabéu y ganó con dos goles de Mbappé y Fede Valverde. Y pudo hacer más, pero no jugó bien. Si no te fías de mí, fíate de Fede Valverde, que lo dijo al terminar. Fue autocrítico, fue sincero.

Hubo un punto de desesperación en la grada del Bernabéu, porque digieren mal posesiones largas del rival, aunque el rival sea un grande como el Inter. Un Inter que le ganó al Madrid todas las estadísticas: la de los tiros a puerta, la de la posesión, los pases completados, las recuperaciones… Todas, menos la más importante: los goles. Ahí sigue pesando la relación de amor que sigue uniendo al Madrid con la Copa de Europa.

Mourinho tardó en hacer algún cambio y cuando lo hizo, tampoco innovó demasiado. Un entrenador del Madrid no quita ni a Vinicius ni a Mbappé ni a Bellingham. No antes del 85. Se llame Arbeloa o se llame Mourinho.

Igual es exagerado haber escuchado algunos pitos a Vinicius en la grada del estadio si el equipo gana en la Champions, supongo que se les hará bola arrancar después de dos años sin títulos y quiere avisar a sus jugadores. Porque la mirada va a estar siempre sobre ellos. En el banquillo ha habido cambios estos años, en el vestuario ya no tienen coartada ni red de seguridad. Si hay críticas irán dirigidas a los que pisan el césped.

Fiesta del Betis en Lille, en su regreso a la Champions ganando 2-3. Y derrota del Villarreal 3-2 en Dortmund, aunque mereció más.

Descansa hoy, Rafa, que llevas dos noches robándole horas al sueño. El lunes, El Hormiguero y ayer el Madrid, al que intuyo que verías. Esta noche duerme tranquilo y no te preocupes, que yo te cuento mañana lo que hagan el Atleti y el Barça.