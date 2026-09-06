"¡Otra genialidad, otra diablura!": la narración de Alfredo Martínez de la 'obra de arte' del Barça ante el 0-5 en Valencia

El FC Barcelona se ha impuesto al Valencia en Mestalla encarrilando la victoria antes del descanso. Los de Hansi Flick, que buscan consolidar el liderato en solitario tras el tropiezo del Real Madrid ante el Betis, firmaron una primera mitad con 2 goles por parte de Lamine Yamal y Fermín frente a un conjunto che que se encuentra en medio de un clima de máxima tensión en la grada, con pañoladas y protestas dirigidas al palco de la presidencia del club. El encuentro, que ha arrancado con estas protestas, no ha tardado en sumar un gol al marcador. Concretamente en el minuto 5, donde Lamine encontró el desmarque que definió con un toque para superar a Dimitrievski. El segundo gol, que finalmente ha sido anulado, se ha dado en el minuto 7. Pero, lo que iba a ser un doblete de Lamine Yamal, acabó siendo anulado por un fuera de juego milimétrico tras tres minutos.

No obstante, por su parte, el periodista Alfredo Martínez narraba en los micrófonos de Onda Cero la "genialidad" de primer gol que había marcado Lamine. "¡Otra genialidad, otra diablura de Lamine! ¡Una obra de arte el primero del Barcelona!", mencionaba Martínez.

Finalmente, el marcador de la segunda parte lo zanjó Fermín con el segundo gol de los blaugranas en el minuto 22. Un gol en el que Gordon aguantó la pelota de espaldas a portería y le cedió el esférico a Fermín consiguiendo el segundo gol en el marcador. "¡Ferminator! ¡La tierra de Fermín!", exclamaba Alfredo Martínez.

Por su parte, el conjunto che intentó reaccionar a través de Danjuma que, pese a sus intentos por darle a los valencianos el primer gol, Joan García evitó el tanto. La mala noticia para el Barça en la primera parte la protagonizó Eric García, quien se retiró tras ser sustituido en el minuto 28 tras sufrir un desafortunado golpe por su propio compañero Rodri durante un saque de esquina.

Durante el tramo final del primer tiempo, Fermín rozó el doblete con una jugada que acabó en el poste.

Tras la reanudación del partido, el guion no cambió y el Barça terminó de su goleada con 5 goles para aferrarse al liderato de La Liga en solitario.

Fermín firmó una asistencia para que Raphinha rematara alcanzando su gol número 50 con la camiseta blaugrana en La Liga. Con el resultado sentenciado, Dani Olmo saltó al terreno de juego entre los aplausos de la afición local. Fue en el minuto 78 Pedri anotara el cuarto gol. "¡Con aorma de líder!" ha calificado Alfredo Martínez la exhibición del canario, que se retiró ovacionado por Mestalla para dejar su posición a Gabriel Jesús.

No obstante, todavía ha quedado tiempo para que el '10' del Barça marcara el quinto gol. "¡Fusila la portería!", ha narrado Alfredo Martínez ante el doblete de Lamine Yamal.

El partido ha concluido con cinco minutos añadidos a los 90 totales y un ambiente desolador con pañolada incluida a la plantilla che por parte de la grada valencianista. Con este triunfo del Barça (0-5), el conjunto de Hansi Flick firma el liderato en solitario de la tabla de La Liga.