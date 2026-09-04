El Betis da la sorpresa y vence al Real Madrid con un solitario gol: así lo vivimos en Radioestadio (1-0)

El Real Betis se ha impuesto al Real Madrid gracias a un gol de Troy Parrott en el 81 de partido, aunque los de José Mourinho tuvieron una oportunidad escasos minutos después que fue anulada por fuera de juego.

El Madrid domina la primera mitad

Al inicio del partido, el Madrid salió al campo con más intención. Los merengues han dominado la primera mitad con total diferencia, pero no pudieron inaugurar el marcador pese a las oportunidades. Primero, Vinicius estrelló un balón en el poste y Mbappé estrelló una doble ocasión en Natan y Bartra, que salvaron el gol a portero batido.

El Betis fue entrando poco a poco en el partido, pero no fue hasta después del descanso cuando se pudo ver a un equipo más sólido. Los verdiblancos empezaron a ganar metros y a incomodar a un Madrid que ya no encontraba con tanta facilidad el camino hacia el área.

Parrott y Valles asfixian al Madrid

A final de la segunda parte llegaba el gol esperado por los béticos, el primero del Madrid de Mourinho, de la mano del irlandés Troy Parrott. Poco le duró inicialmente la alegría a los béticos, que se toparon con un gol del Madrid minutos después y que finalmente fue anulado por fuera de juego.

Ya en los últimos minutos de partido, el portero verdiblanco Álvaro Valles sacó las castañas del fuego parando un penalti a Mbappé. Con esta victoria, los de Manuel Pellegrini dan la sorpresa y suman los tres puntos en casa.