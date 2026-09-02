Fran Soto, presidente del CTA: "El nivel arbitral de España no mereció tener solo una designación en el Mundial"

En el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá solo hubo un árbitro español. El elegido por la FIFA fue Hernández Hernández, que tan solo pitó un partido: el Brasil - Haití de la fase de grupos. A partir de ahí, ni rastro de los colegiados españoles en el Mundial con más partidos de la historia.

Sobre ello ha hablado este martes en Radioestadio Noche el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto, que ha puesto en valor el nivel del arbitraje español y apunta a razones extradeportivas como motivos por los que la FIFA apenas cuenta con los colegiados españoles.

"Me parece mal. El nivel arbitral de España no mereció tener solo una designación en el Mundial (…) No le encuentro una explicación deportiva, no se la encuentro", ha explicado en Onda Cero.

Como prueba de ello, Soto destaca las designaciones arbitrales que sí hace la UEFA con respecto a los árbitros españoles. "El trato que nos da FIFA no es el que nos da UEFA (…) En las principales competiciones del Mundo (Champions, Europa League, Conference League) sí están nuestros árbitros. España debe estar entre los tres países que más árbitros aporta a los partidos de Champions, cada vez que hay ventana UEFA se queda esto vacío", destaca.

Algunos pueden pensar que esa explicación extradeportiva llega a modo de castigo tras haberse destapado el Caso Negreira, algo a lo que no apunta Soto. "No creo que sea un castigo por el Caso Negreira, pero lo desconozco (…) Los árbitros somos los principales perjudicados del Caso Negreira, es una persona que nos ha hecho muchísimo daño", sentencia.

El presidente del CTA ha destacado en varios ocasiones durante la entrevista el nivel de los árbitros españoles. "Con el nivel de los árbitros en España no tiene sentido que nos limiten a un Brasil - Haití en el Mundial, se que el nivel de los árbitros españoles es muy bueno", afirma.