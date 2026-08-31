Leo Messi anuncia su retirada de la selección argentina: "Ya no tengo más para dar"

Sorpresa a nivel mundial. Leo Messi acaba de anunciar su retirada de la selección argentina a sus 39 años. El futbolista del Inter de Miami deja así el futbol a nivel de selecciones pero seguirá compitiendo con su club.

Tras la derrota en la final del Mundial ante España, el astro argentino ha emitido un comunicado en sus redes sociales anunciando la retirada con una emotiva carta de despedida. En ella, Leo Messi explica su decisión y la dificultad de dejar atrás la selección: "Fue una decisión que dolió pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo", se puede leer en las primeras líneas del comunicado.

La carrera de Messi con Argentina

Tras más de 200 partidos disputados con la albiceleste, Leo Messi dice adiós a su selección. No obstante, el futbolista argentino ha logrado multitud de alegrías para su país. En total, son dos Copas América y un Mundial en las vitrinas de Messi con su selección, un logro al alcance de muy pocos.

Tras 21 años desde su debut, el exfutbolista del F.C. Barcelona ha logrado todo con su país, aunque de por medio hubo momentos de dudas. Messi llegó a anunciar su retirada en 2018, aunque la historia parecía depararle lo mejor en sus últimos años como capitán de Argentina.

El comunicado al completo

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes"