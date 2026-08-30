El Real Madrid arrolla al Málaga con goles de Bellingham, Mbappé y Güler: así sonó en Radioestadio (4-0)

El partido, que empezaba con un minuto de silencio por las víctimas de la riada entre la frontera de Nepal y el Tíbet, quedó sentenciado prácticamente desde el inicio. Un arrollador Real Madrid se ha impuesto con contundencia, dejando a un Málaga sin oportunidades. Ya en la primera parte, el conjunto de José Mourinho se marchaba al descanso con una amplia ventaja en el marcador (3-0); con Jude Bellingham y Kylian Mbappé como grandes protagonistas.

Así narraba el primero en Radioestadio Alberto Pereiro: "¡Goooooooooool! ¡Marca el capitán del barco de José Mourinho, marca Black Panther, marca Jude Bellingham!". Después, llegaba el segundo, que fue gol en propia puerta de Herrero. Y a menos de cinco minutos, llegaba Kylian Mbappé para firmar el tercero del Madrid: "¡Cambia la Galaxia Matrix! ¡Marca Kylian Mbappé; el cuarto de la temporada!".

Ya en la segunda parte, con el partido calmado, Mourinho decidió dar minutos a Yan Diomande para proseguir con su acoplamiento, pero el equipo se iba tomando cada vez más un respiro y el marfileño apenas pudo mostrar sus virtudes.

El cuarto llegaba en el descuento de una segunda parte en la que el Málaga no pudo ni siquiera estrenar el marcador. Con una clara superioridad madridista en el Bernabéu, Arda Güler llegó en el 90+1 para poner el cuarto en favor de los de Mourinho y sellar la victoria de los blancos.

Con este triunfo, el Madrid mantiene su pleno de victorias en sus tres primeros partidos de la temporada.