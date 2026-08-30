La devastadora riada de Nepal deja ya 750 muertos, más de 3.000 desaparecidos y las lluvias complican los rescates

El último balance de la trágica riada en el municipio nepalí de Rasuwa deja ya un total de 750 muertos (734 en Nepal y 16 en Tíbet) y más de 3.000 desaparecidos, mientras que las lluvias y los corrimientos de tierra están complicando los rescates y el Gobierno nepalí reclama la llegada "urgente" de ayuda internacional.

Nuevos peligros de desbordamientos acechan la región, después de que el río Bhotekoshi se haya desbordado de nuevo y tras las advertencias de los drones de vigilancia, que han detectado un deslizamiento de tierra en la ladera de la montaña, a 2,8 kilómetros río abajo del embalse de Purepuqiang Tsangp.

Activada la alerta amarilla por lluvias

"Se solicita a los equipos de búsqueda, rescate y socorro en las zonas afectadas, incluyendo Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Chitwan y otras, así como a quienes se encuentran en las zonas afectadas, que extremen las precauciones", ha advertido la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA).

Además del riesgo de inundaciones, el Departamento de Hidrología y Meteorología de Nepal ha declarado una alerta amarilla (la más baja) por lluvias en la zona afectada por la riada, unas precipitaciones que se espera que continúen al menos hasta el lunes y dificulten aún más las labores de rescate.

La cadena estatal china, CCTV, ha confirmado que "el deslizamiento de tierra ha creado una nueva represa y se está formando un nuevo lago artificial" que podría reventar las contenciones en cualquier momento, así que el personal de rescate próximo al sepultado puesto fronterizo de Gyirong ha sido trasladado a zonas más seguras.

China confirma que un español continúa desaparecido

Además, dos aviones de transporte Y-20 de la Fuerza Aérea del Ejército chino han llegado al país en las últimas horas, junto con expertos chinos en rescate de túneles. Todos ellos con el objetivo de rescatar y encontrar con vida a los desaparecidos. Según la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres nepalí, hay 2.498 personas de las que no se sabe nada.

En cuanto a los ciudadanos españoles desaparecidos, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha declarado que mantiene a dos desaparecidos tras la catástrofe, mientras que en el recuento difundido este domingo por el medio estatal chino CCTV figura por primera vez un ciudadano español. La Junta de Turismo de Nepal (NTB) había informado previamente de que dos españoles habían sido localizados de los tres inicialmente desaparecidos.