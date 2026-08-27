"¡¡¡Un matador para el ataque!!!", Raphinha lidera la victoria del Barça frente al Athletic (2-0): Escucha la narración de Alfredo Martínez

Los goles de Raphael Dias 'Raphinha' y Fermín López le dieron este jueves al Barcelona el triunfo ante el Athletic Club (2-0) en el Spotify Camp Nou en un encuentro retrasado de la primera jornada liguera que supuso el debut del centrocampista español Rodrigo Hernández 'Rodri' con la camiseta azulgrana.

El delantero brasileño recibió un pase filtrado de Pedri para regatear a Unai Simón y abrir el marcador y, ya en el tramo final, Fermin aprovechó un error de Aymeric Laporte para definir a placer y colocar al conjunto azulgrana con seis puntos al frente de La Liga EA Sports.

La previa del partido estuvo marcada por la polémica después de la agresión que varios policías realizaron a un menor de edad al reducirle tras el anterior partido del Barça ante el Elche. El joven, que se encaró con la policía, portada en ese momento una senyera por lo que numerosas organizaciones nacionalistas han tachado el incidente como un ataque a los símbolos catalanes y llamaron a hacer un homenaje a la bandera independentista durante el partido. En este contexto el FC Barcelona decidió cancelar el homenaje a sus jugadores campeones del mundo con la selección española que tenía prevista.

Rodri, aclamado por el Spotify Camp Nou en su debut como azulgrana

El centrocampista español Rodrigo Hernández 'Rodri', Balón de Oro del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, debutó este jueves de forma oficial con el Barcelona, en la victoria del conjunto azulgrana ante el Athletic Club (2-0) en el Spotify Camp Nou.

El madrileño, que llegó este verano procedente del Manchester City como el gran refuerzo estival del conjunto catalán, saltó al terreno de juego en el minuto 63 en sustitución del goleador Raphael Dias 'Raphinha'. Durante el calentamiento, la afición azulgrana también aplaudió al refuerzo estrella del club azulgrana para la presente temporada, que esta semana empezó a trabajar en los entrenamientos al mismos ritmo que sus compañeros.

El exjugador del City disputó así cerca de media hora en su primera aparición oficial con el Barcelona ante una afición que ya le había recibido con una atronadora ovación cuando saltó a calentar, muestra de la expectación generada por el fichaje del Balón de Oro de 2024. La grada de animación incluso le dedicó el primer cántico de la noche, al ritmo de 'Rodri is on fire' (Rodri está que arde).

"Evidentemente, ha sido un verano largo y ahora tengo que recuperar rápido el ritmo. Estoy muy feliz de estar donde quería estar y, a partir de ahora, toca trabajar", señaló el mediocentro madrileño en declaraciones a DAZN.