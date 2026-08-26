Un hat-trick de Mbappé sentencia a la Real (4-1): Escucha la narración de los goles de Alberto Pereiro

El Real Madrid se ha impuesto este miércoles a la Real Sociedad (4-1) en el Santiago Bernabéu, en la jornada 1 de LaLiga EA Sports, en un partido en el que Kylian Mbappé, con un hat-trick, y Jude Bellingham, con dos pases de gol, fueron los más destacados en la vuelta de José Mourinho al banquillo local del Bernabéu 13 años después.

El Real Madrid cumplió en el primer compromiso liguero ante su público. Pese a dejar dudas en los primeros 45 minutos, en los que llegaron a estar en tramos a expensas de los donostiarras, una buena segunda mitad, en la que Mbappé, con dos goles, y Vinícius Junior, con otro, hicieron la diferencia para acabar con las esperanzas 'txuri urdin'. Antes, en la primera parte, el propio Mbappé había adelantado a los suyo y Sucic igualado el marcador.

Un partido en el que José Mourinho dio continuidad al once que consiguió el triunfo en el debut frente al RCD Espanyol, mientras que en la Real Sociedad la gran novedad de inicio era la vuelta del campeón del mundo Mikel Oyarzabal. El jugador eibarrés, además, recibió en los prolegómenos del partido, junto al flamante madridista Marc Cucurella, un homenaje por la consecución de la Copa del Mundo.

Y la puesta en escena de equipo de Mourinho, que volvía al banquillo local del Santiago Bernabéu 13 años después, fue buena. Con la presión en campo rival como seña de identidad, el primer remate peligroso tardó en llegar menos de cinco minutos, con un intento franco de Vinícius Junior que se marchó alto. Y unos instantes más tarde, Remiro evitaría el primero de Mbappé a la contra.