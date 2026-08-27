Sorteo Champions

El Barça se medirá a City y PSG; el Real Madrid se enfrentará al Arsenal y el Atleti recibirá al Bayern: consulta el cuadrante completo del sorteo de Champions

Betis y Villareal no se han visto muy agraciados por las bolas. El conjunto verdiblanco tendrá que recibir al Arsenal y viajará a Munich para enfrentarse al Bayern mientras que que el Villareal se enfrentará al PSG, Liverpool y Manchester United.

Samuel Portillo

Madrid |

Thierry Henry muestra el nombre del Real Madrid.
Thierry Henry muestra el nombre del Real Madrid. | Agencia EFE

El sorteo de la fase liga de la Champions League 2026/27 ha deparado varios duelos de máxima exigencia para los representantes españoles. El Villareal ha sido uno los equipos más perjudicados y se enfrentarán a PSG, Liverpool y Manchester United. El Betis tampoco ha tenido muy buena fortuna y viajará hasta Munich para medirse contra el Bayern y recibirá al Arsenal. El Barcelona por su parte se enfrentará al Manchester City y al PSG, mientras que el Real Madrid tendrá como grandes rivales al Inter de Milán y al Arsenal. El Atlético de Madrid por su parte recibirá al Bayern de Múnich y visitará al Liverpool

La nueva Champions mantiene el formato de liga con 36 equipos. Cada club disputará ocho partidos, cuatro como local y cuatro como visitante, ante dos rivales de cada uno de los cuatro bombos. Los ocho primeros clasificados accederán directamente a octavos de final y los equipos que terminen entre el noveno y el vigesimocuarto puesto deberán disputar una eliminatoria previa.

La fase liga arrancará entre el 8 y el 10 de septiembre y terminará el 27 de enero de 2027. Los ocho mejores pasarán directamente a octavos, mientras que los clasificados del noveno al vigesimocuarto puesto tendrán que disputar el 'play-off'. La final se celebrará el 5 de junio de 2027 en el Metropolitano de Madrid.

Rivales del Barcelona:

  • Manchester City (casa)
  • PSG (fuera)
  • Aston Villa (casa)
  • Sporting de Portugal (fuera)
  • Feyenoord (casa)
  • Galatasaray (fuera)
  • Como (casa)
  • Sabah (fuera)

Rivales del Real Madrid:

  • Inter de Milán (casa)
  • Arsenal (fuera)
  • PSV Eindhoven (casa)
  • Roma (fuera)
  • RB Leipzig (casa)
  • Shakhtar Donetsk (fuera)
  • LASK (casa)
  • AEK Atenas (fuera)

Rivales del Atlético:

  • Bayern Múnich (casa)
  • Liverpool (fuera)
  • Manchester United (casa)
  • PSV Eindhoven (fuera)
  • Fenerbahçe (casa)
  • Bodø/Glimt (fuera)
  • Viking (casa)
  • Stuttgart (fuera)

Rivales del Villareal:

  • PSG (casa)
  • Liverpool (fuera)
  • Manchester United (casa)
  • Borussia Dortmund (fuera)
  • Napoli (casa)
  • Fenerbahçe (fuera)
  • Sabah (casa)
  • Slavia de Praga (fuera)

Rivales del Betis:

  • Arsenal (casa)
  • Bayern Múnich (fuera)
  • Porto (casa)
  • Borussia Dortmund (fuera)
  • Feyenoord (casa)
  • Lille (fuera)
  • Como (casa)
  • Bratislava (fuera)
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