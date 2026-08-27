El Barça se medirá a City y PSG; el Real Madrid se enfrentará al Arsenal y el Atleti recibirá al Bayern: consulta el cuadrante completo del sorteo de Champions

El sorteo de la fase liga de la Champions League 2026/27 ha deparado varios duelos de máxima exigencia para los representantes españoles. El Villareal ha sido uno los equipos más perjudicados y se enfrentarán a PSG, Liverpool y Manchester United. El Betis tampoco ha tenido muy buena fortuna y viajará hasta Munich para medirse contra el Bayern y recibirá al Arsenal. El Barcelona por su parte se enfrentará al Manchester City y al PSG, mientras que el Real Madrid tendrá como grandes rivales al Inter de Milán y al Arsenal. El Atlético de Madrid por su parte recibirá al Bayern de Múnich y visitará al Liverpool
La nueva Champions mantiene el formato de liga con 36 equipos. Cada club disputará ocho partidos, cuatro como local y cuatro como visitante, ante dos rivales de cada uno de los cuatro bombos. Los ocho primeros clasificados accederán directamente a octavos de final y los equipos que terminen entre el noveno y el vigesimocuarto puesto deberán disputar una eliminatoria previa.
La fase liga arrancará entre el 8 y el 10 de septiembre y terminará el 27 de enero de 2027. Los ocho mejores pasarán directamente a octavos, mientras que los clasificados del noveno al vigesimocuarto puesto tendrán que disputar el 'play-off'. La final se celebrará el 5 de junio de 2027 en el Metropolitano de Madrid.
Rivales del Barcelona:
- Manchester City (casa)
- PSG (fuera)
- Aston Villa (casa)
- Sporting de Portugal (fuera)
- Feyenoord (casa)
- Galatasaray (fuera)
- Como (casa)
- Sabah (fuera)
Rivales del Real Madrid:
- Inter de Milán (casa)
- Arsenal (fuera)
- PSV Eindhoven (casa)
- Roma (fuera)
- RB Leipzig (casa)
- Shakhtar Donetsk (fuera)
- LASK (casa)
- AEK Atenas (fuera)
Rivales del Atlético:
- Bayern Múnich (casa)
- Liverpool (fuera)
- Manchester United (casa)
- PSV Eindhoven (fuera)
- Fenerbahçe (casa)
- Bodø/Glimt (fuera)
- Viking (casa)
- Stuttgart (fuera)
Rivales del Villareal:
- PSG (casa)
- Liverpool (fuera)
- Manchester United (casa)
- Borussia Dortmund (fuera)
- Napoli (casa)
- Fenerbahçe (fuera)
- Sabah (casa)
- Slavia de Praga (fuera)
Rivales del Betis:
- Arsenal (casa)
- Bayern Múnich (fuera)
- Porto (casa)
- Borussia Dortmund (fuera)
- Feyenoord (casa)
- Lille (fuera)
- Como (casa)
- Bratislava (fuera)