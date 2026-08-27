El Barça se medirá a City y PSG; el Real Madrid se enfrentará al Arsenal y el Atleti recibirá al Bayern: consulta el cuadrante completo del sorteo de Champions

El sorteo de la fase liga de la Champions League 2026/27 ha deparado varios duelos de máxima exigencia para los representantes españoles. El Villareal ha sido uno los equipos más perjudicados y se enfrentarán a PSG, Liverpool y Manchester United. El Betis tampoco ha tenido muy buena fortuna y viajará hasta Munich para medirse contra el Bayern y recibirá al Arsenal. El Barcelona por su parte se enfrentará al Manchester City y al PSG, mientras que el Real Madrid tendrá como grandes rivales al Inter de Milán y al Arsenal. El Atlético de Madrid por su parte recibirá al Bayern de Múnich y visitará al Liverpool

La nueva Champions mantiene el formato de liga con 36 equipos. Cada club disputará ocho partidos, cuatro como local y cuatro como visitante, ante dos rivales de cada uno de los cuatro bombos. Los ocho primeros clasificados accederán directamente a octavos de final y los equipos que terminen entre el noveno y el vigesimocuarto puesto deberán disputar una eliminatoria previa.

La fase liga arrancará entre el 8 y el 10 de septiembre y terminará el 27 de enero de 2027. Los ocho mejores pasarán directamente a octavos, mientras que los clasificados del noveno al vigesimocuarto puesto tendrán que disputar el 'play-off'. La final se celebrará el 5 de junio de 2027 en el Metropolitano de Madrid.

Rivales del Barcelona:

Manchester City (casa)

PSG (fuera)

Aston Villa (casa)

Sporting de Portugal (fuera)

Feyenoord (casa)

Galatasaray (fuera)

Como (casa)

Sabah (fuera)

Rivales del Real Madrid:

Inter de Milán (casa)

Arsenal (fuera)

PSV Eindhoven (casa)

Roma (fuera)

RB Leipzig (casa)

Shakhtar Donetsk (fuera)

LASK (casa)

AEK Atenas (fuera)

Rivales del Atlético:

Bayern Múnich (casa)

Liverpool (fuera)

Manchester United (casa)

PSV Eindhoven (fuera)

Fenerbahçe (casa)

Bodø/Glimt (fuera)

Viking (casa)

Stuttgart (fuera)

Rivales del Villareal:

PSG (casa)

Liverpool (fuera)

Manchester United (casa)

Borussia Dortmund (fuera)

Napoli (casa)

Fenerbahçe (fuera)

Sabah (casa)

Slavia de Praga (fuera)

Rivales del Betis: