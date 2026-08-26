Julián Álvarez no se entrena por una indisposición y desata los rumores de su posible salida: el Arsenal se mantiene al acecho

Julián Álvarez se encuentra entre la espada y la pared. El dorsal número 19 del Atlético de Madrid "sueña" con recalar en el FC Barcelona, aunque los de Flick no se puedan permitir el fichaje. Sus polémicas declaraciones en mitad del Mundial le ponen en una encrucijada que no parece tener fácil solución.

El delantero ha recalcado que quiere jugar en el Barça y, por su parte, el Atleti ha confirmado que no se le va a vender a un rival directo. De hecho, Miguel Ángel Gil Marín, máximo mandatario del club rojiblanco, emitió un comunicado situando a Julián como la pieza clave del proyecto, negándose así a renunciar a sus servicios.

Este domingo frente al Villarreal fue el turno de la afición, que no dudó en recibir con pitos a una 'Araña' visiblemente perjudicada por la situación. El propio jugador, cuando finalizó el encuentro, abandonó el campo, por petición del departamento de comunicación del club, sin dirigirse a la grada local como el resto de sus compañeros.

Hoy, tres días después del partido y con dos días de descanso, el jugador no se ha presentado al entrenamiento, alegando problemas de "indisposición".

El Arsenal, la opción más viable

El conjunto dirigido por Mikel Arteta parece ser la mejor opción para todas las partes, si es que el jugador acaba abandonando el Metropolitano este mercado de fichajes. Tras lograr la Premier League y alcanzar la final de la Champions, precisamente eliminando al Atleti en semifinales con varias polémicas de por medio, los londinenses podrían hacerse con sus servicios para reforzar una parcela falta de recursos.

En la operación podría aparecer Gyökeres, que serviría como moneda de cambio entre ambos clubes. El sueco mejoró a final de temporada, pero sus números no fueron los esperados, por lo que ni él ni el club 'gunner' verían mal el movimiento.

Lo que parece seguro es que se esperan días tensos en las oficinas del Atlético de Madrid, quien se mantiene firme en su decisión y no venderá a Julián al FC Barcelona, al menos si no alcanzan los 150 millones que han fijado como precio.