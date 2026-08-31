"¡Puro espectáculo!": la narración de Alfredo Martínez de la 'manita' del Barça al Rayo Vallecano

El FC Barcelona se ha impuesto al Rayo Vallecano (5-2) gracias a un doblete de Raphinha, otro de Lamine Yamal y el gol de Lejeune en propia puerta, en un partido que tuvo que remontar, ya que los vallecanos golpearon primero. Sin embargo, una gran actuación de Raphinha y de Lamine Yamal acabaron pronto con el sueño del equipo madrileño.

El primer gol llegó pronto, en el minuto 10, cuando Álvaro García aprovechó una mala salida de Koundé, al que superó en velocidad. Le puso un balón tenso al palo corto a Camello que fusiló desde el primer palo y coló el balón por la escuadra corta.

Si bien, el Barça no bajó los brazos y solo tardó dos minutos en darle la vuelta al marcador. Primero fue Raphinha, con un disparo cruzado al palo largo tras un gran regate dentro del área que dejó a Pathé Ciss sentado. Un minuto después fue Lamine, que recibió el balón en la esquina derecha del área, después de que rebotara en la mano de un defensa rayista, y enchufó el cuero en la escuadra corta. El encuentro iba de golazos.

Los minutos pasaban y el equipo de Hansi Flick se hacía con el control del partido, ante un Rayo que intentaba aguantar. Si bien, justo al borde del descanso, los culés marcaron el tercero, que fue anulado por fuera de juego.

A la vuelta de los vestuarios, Lejeune anotó en propia puerta después de un pase de la muerte de Gordon. El defensa no acertó en el despeje y mandó el balón al fondo de la red de su portería. Si bien, el equipo de la franja lograba recortar distancias gracias al gol de Camello, que supo aprovechar un hueco en el área para rematar de cabeza y superar a Joan García.

Pero el Barça golpeó más fuerte, sobre todo tras la entrada de Rodri y Pedri. Primero, el equipo culé tuvo una doble ocasión y ya al tercer intento, Raphinha marcó su doblete particular con un disparo cruzado tras un pase de tacón de Gordon.

Todavía había tiempo para uno más, para la manita a cargo de Lamine Yamal. Un disparo con el interior del pie izquierdo ajustado al palo largo abajo, imposible para el portero del Rayo. Con esta victoria, el Barça hace pleno en LaLiga y se coloca líder, empatado a puntos con el Real Madrid.