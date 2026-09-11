El PP responde a Marruecos: "Rabat es responsable de lo ocurrido por acción u omisión"

Tras el comunicado del Ministerio de Exteriores de Marruecos ayer culpando a la oposición de haber caído en "en una escalada irracional y populista", ha llegado la respuesta del Partido Popular.

A través de otro comunicado, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha señalado de manera clara al país norteafricano como responsable de la entrada masiva de más de 80.000 migrantes a Ceuta el pasado 30 y 31 de julio.

"Marruecos es responsable de lo ocurrido por acción u omisión", declara en un comunicado el partido, al tiempo que asegura que defenderá "con firmeza" la integridad de España.

La respuesta llega después de que Marruecos declarara en el día de ayer que no aceptará ser el "el chivo expiatorio" en los ajustes de cuentas políticos en España. Además, el comunicado reflejó que no existen pruebas de su implicación en la crisis migratoria.

"Una violación grave de la integridad de España"

Los populares han emitido un comunicado que está disponible en su página web donde manifiestan su valoración de lo ocurrido en Ceuta. Aseguran que "nada está por encima de la defensa de España" y valoran la entrada masiva de migrantes como una "violación grave" de la integridad territorial de España.

"Es un ataque híbrido con una instrumentalización de la inmigración irregular", afirman en el comunicado. Asimismo, exigen al Gobierno la devolución de las personas migrantes que restan en la ciudad. "El Gobierno de España está obligado a dar respuesta a la razón que impide resolver esta crisis si tiene instrumentos para ello".

El PP pide respeto a las instituciones

Por otro lado, el PP ha pedido dejar trabajar a las instituciones españolas y el respeto a las investigaciones judiciales que, en estos momentos, tratan de determinar si se cometió un delito los días 30 y 31 de julio.

"Ningún pronunciamiento, ni interno ni externo, debe interferir, condicionar o deslegitimar este procedimiento", han subrayado, al tiempo que han recordado que la justicia española es la única que debe valorar los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan.