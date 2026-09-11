Paco Marhuenda, sobre la ley de nietos: "Es el mayor fraude electoral de la historia de España"

La denominada 'ley de nietos' vuelve al punto de mira después de que el Tribunal Supremo haya decidido suspender de manera cautelar la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de las personas que obtuvieron la nacionalidad española a raíz de la Ley de Memoria Democrática.

Según han explicado, esta ley genera "un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral", haciendo referencia a las elecciones que tendrán lugar el próximo 23 de mayo de 2027.

Sobre ello Paco Marhuenda, director del diario La Razón, en la tertulia de Más de Uno. Para Marhuenda, la 'ley de nietos' infundada por el PSOE "es el mayor fraude electoral de la historia de España".

La 'ley de nietos' es el mayor fraude electoral de la historia de España

Un fundamento ilógico

A través de la normativa, el partido socialista permitía que 2,5 millones de ciudadanos lograsen la nacionalidad española de manera directa. Es por ello que Marhuenda considera que la ley es "un disparate que va contra la convivencia" de la sociedad.

Y es que plantearse meter a tal cantidad de ciudadanos al país no tiene ningún fundamento lógico. "Si metes 2,5 millones de nuevos ciudadanos a tu país, que además algunos jamás han estado en España y no tienen ninguna vinculación con España, pues vete a la conquista", añade. A su juicio, "regalar" el pasaporte de la Unión Europea español "no tiene un precedente".

La adulteración de las elecciones

Por último, el tertuliano expone los fundamentos del PSOE para permitir que cualquier ciudadano logre la nacionalidad. Marhuenda explica que no existe ningún criterio para diferenciar quien puede ser considerado exiliado y quien no.

"Podemos considerar que todos son exiliados. Un tío mío que se fue para buscar trabajo a Francia es un exiliado... es el mayor fraude electoral de la historia de España", subraya.

Y es que gracias a esta fórmula, Marhuenda considera que el PSOE se beneficiaría de cara a las elecciones. "Con tal de conseguir que militantes del Partido Comunista Castrista Cubano, los kirchneristas, los amigos del grupo de Puebla, de Zapatero y de Sánchez, voten a Sánchez, pues ya han conseguido modificar el resultado electoral", concluye.