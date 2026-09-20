El Atlético de Madrid se lleva el derbi en el Metropolitano marcado por la polémica arbitral: así sonó en Radioestadio

Atlético de Madrid y Real Madrid se han enfrentado en un polémico derbi marcado por la no expulsión del Cuti Romero tras pisarle la rodilla a Jude Bellingham y por la tarjeta roja a Dean Huijsen, por derribar a Giuliano Simeone dentro del área, una acción que supuso el primer tanto de los colchoneros.

Mourinho, que volvía a enfrentarse al Cholo Simeone 12 años después, sacó un once con un único cambio con respecto al partido contra el Elche. El técnico argentino, por su parte, sentaba a Julián Álvarez e introducía a Jonathan David como referencia ofensiva. Koke, el capitán, celebraba que hace 17 años debutaba con la camiseta rojiblanca.

La primera parte pasó sin pena ni gloria, porque el marcador no se movió. La intensidad fue la clave de los primeros 45 minutos, en los que el Atleti dispuso de dos buenas oportunidades, pero la clave estaba en el centro del campo. Esa gran intensidad fue la que desató la jugada más polémica del partido.

El Cuti Romero le pisó la rodilla a Bellingham. El VAR llamó al colegiado, pero lo único que hizo fue quitarle la amarilla al inglés y mostrarle la misma al argentino. El Madrid no se lo podía creer, ya que consideraban que el color debería haber sido rojo. Lo mismo pensaba el equipo de Radioestadio, en Onda Cero.

Los blancos también pidieron la expulsión de Kang-In Lee tras un pisotón al tobillo de Valverde, que el árbitro ni siquiera sancionó. Así las cosas, entre discusiones y entradas, se esfumaron los primeros 45 minutos, con un Mbappé desaparecido en combate y un Vinicius al que no le salía nada.

La segunda parte comenzó con una nueva polémica. Dean Huijsen derribó a Guiliano Simeone dentro del área, hecho que el colegiado sancionó con tarjeta roja para el español y penalti para los rojiblancos, que anotó Grimaldo.

Al Real Madrid no le había dado tiempo a reponerse del golpe y siete minutos después llegó el segundo gol del Atlético de Madrid. Giuliano, otra vez en el ajo, porque puso un gran centro raso desde la derecha, perfecto para que Jonathan David rematara a placer y superara a Courtois.

A Mourinho no le quedó más remedio que mover el banquillo. Vinícius y Güler se fueron para dar entrada a Rüdiger y Diomande, pero ni eso funcionó. De hecho, los colchoneros no aumentaron su ventaja gracias a las paradas de Courtois. Diomande tuvo la más clara para los blancos, pero su balón lo tapó bien Courtois.

Diomande era el mayor peligro del equipo blanco. Una falta sobre él provocada por Giuliano y Simeone dio alas al Real Madrid, Bernardo Silva puso un centro teledirigido perfecto para el cabezazo de Rüdiger e imparable para Oblak.

A pesar de que a los merengues le quedaban seis minutos para intentar una remontada de las suyas, esta vez no fue posible y los tres puntos se los quedaron los colchoneros. Con esta victoria, los colchoneros se colocan segundos en la clasificación con 16 puntos y el Real Madrid se queda tercero con 15.