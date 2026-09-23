Armengol expulsa del Congreso a una diputada del PP por mostrar un gas pimienta a Marlaska: "Esta es la nueva normalidad en Ceuta"

Mañana convulsa en el Congreso de los Diputados. Francina Armengol ha procedido a expulsar del hemiciclo a la diputada del PP Ana Vázquez tras mostrarle esta a Fernando Grande-Marlaska un bote de gas pimienta, a modo de ejemplo de lo que tienen que usar los ceutíes en su propia ciudad para defenderse.

La presidenta del Congreso ha declarado que no puede meter un "arma" en el Congreso, un espray de gas pimienta, en la sesión de control al Gobierno.

Ha sido tras la intervención del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Pleno del Congreso, donde ha respondido a las preguntas de la diputada del PP que le ha reprochado que en Ceuta las mujeres y niños se mueven por la ciudad con un espray de gas pimienta en el bolsillo.

En ese momento, la diputada ha exhibido un bote de gas pimienta para ilustrar su pregunta y recriminar a Marlaska que esa es la nueva normalidad que se ha impuesto en Ceuta.

El pleno ha continuado con la pregunta del diputado de UPN Alberto Catalán y ha sido al finalizar la réplica de Marlaska cuando la presidenta del Congreso ha interrumpido la sesión para pedir, en virtud del artículo 101 del reglamento de la Cámara, que la diputada Ana Vázquez saliera del hemiciclo, al portar un arma prohibida.

El Reglamento de Armas sí están permitidos

El artículo 5 del reglamento de armas especifica como armas los sprays de defensa personal y todas aquellas armas que despidan gases o aerosoles, pero los exceptúa de la prohibición y se consideran permitidos.

Armengol ha hecho referencia a este reglamento argumentando que está prohibida la tenencia y uso, salvo por funcionarios especialmente habilitados, pero finalmente la diputada ha vuelto a entrar en el hemiciclo con el gas pimienta porque las armas de defensa personal están exceptuadas.

Fuentes parlamentarias han señalado a EFE que el Reglamento de Armas recoge claramente qué se considera armas, independientemente de que posteriormente se especifique que algunas puedan ser de venta sin licencia, ya sean cuchillos o espráis.

Pero insisten en que una diputada ha exhibido un arma, esté o no autorizada para su venta en armerías sin licencia.

Tras el incidente y ya en los pasillos, la diputada del PP ha calificado de "surrealista" lo ocurrido y ha dicho que recurrirá la sanción.

Ha explicado que Armengol desconoce el reglamento de armas, pues el bote de 30 mililitros que ha exhibido, el cual, según ella, estaba vacío, "no necesita licencia de armas" y lo llevan muchas mujeres porque se encuentra a la venta.

Fuerte olor a gas pimienta en los aledaños

Tras la polémica producida en el interior del Congreso, Ana Vázquez ha comparecido ante los micrófonos de Antena 3, donde ha hablado con Susanna Griso de lo sucedido. Mantiene que "estaba intentando poner voz a las mujeres de Ceuta o a esas chicas que van a los colegios y que llevan un spray en sus bolsos".

Refleja que "el artículo 5 tiene totalmente excluido a este tipo de sprays" y que "ni siquiera se saben el reglamento".

Precisamente, el Congreso ha precintado los baños y otras zonas aledañas situadas en uno de sus edificios de ampliación después de que alguien vaciara en esa zona un spray tóxico, según han informado fuentes de la Cámara baja.

Las citadas fuentes han explicado que el aviso del incidente se ha producido a las 10:26 horas, después de que los ujieres fueran alertados de un olor fuerte en la zona y vieran a una mujer vomitando.

La mujer, que estaba de visita en el Congreso con una delegación de Mauritania, ha sido atendida por los servicios médicos de la Cámara. Los equipos de seguridad del Congreso están ya revisando las cámaras para averiguar el origen del incidente.