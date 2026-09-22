Qué opciones hay para el menor si no puede ser repatriado: "Ceuta no es un convidado de piedra, su voluntad es clave"

El Gobierno ha dejado claro que la prioridad ante la crisis migratoria es la "reagrupación familiar" de los menores no acompañados. Un proceso que exige un expediente individualizado para cada menor y que debe contar con la participación de la Fiscalía, una entrevista con los representantes del menor y la propia voluntad de retorno del menor afectado. No obstante, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha advertido sobre este tema que si la repatriación no es viable o no se pudiese hacer por cualquier impedimento, solo existen dos alternativas.

La primera es la permanencia en la ciudad autónoma o su derivación a otras comunidades. O, como segunda vía, el ministro ha subrayado la responsabilidad del Ejecutivo regional, recordando que Ceuta "no es un convidado de piedra", por lo que su consentimiento es primordial para cualquier traslado de cualquier menor. En este sentido, el minisitro se ha preguntado si la comunidad de Ceuta está de acuerdo en que los menores salgan de Ceuta. Porque si no, ha advertido Ángel Víctor Torres, se tendrán que quedar en Ceuta. "O el presidente Vivas apoya que los menores que están en su comunidad sean reagrupados y, si no es posible, vayan al resto del territorio español, o se quedan en Ceuta, porque es su voluntad", ha asegurado el ministro.

"El efecto llamada"

El ministro de Política Territorial ha afirmado que a mayor edad del joven que debe ser repatriado, menor es el deseo de regresar a su país de origen, lo que obliga a buscar soluciones dentro del territorio nacional. Además, ante las declaracione de la oposición sobre que esto puede provocar un "efecto llamada" si se reparten los menores por el resto de territorios de España, Ángel Víctor Torres ha rechazado este concepto apoyándose en antecedentes amparados por la Ley de Extranjería.

Además, el Gobierno insiste en que son cerca de los 6.000 los migrantes que han vuelto a Marruecos de manera voluntaria, aunque 2.000 los menores que están en Ceuta en estos momentos y que hacinan la ciudad, los cuales, según el ministro, "no están en las mejores condiciones".

Cerca de 7.000 las devoluciones a Marruecos

Como se ha comentado, ha sido un total de 6.791 migrantes que desde el 10 de agosto han retornado de forma voluntaria desde Ceuta a Marruecos, una decisión que solo en la última semana adoptaron 1.309 personas. En cuanto a la semana pasada, el Gobierno rebaja la cifra de menores en las calles de Ceuta sin tutelar que, sobre las estimaciones de hace siete días de entre 700 y 1.000 niños, este miércoles los datos son de entre 500 y 700 menores sin proteger aún frente a los 2.300 filiados ya.