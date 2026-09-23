caso plus ultra

Zapatero comunica al juez que las joyas son un regalo del rey de Arabia Saudí de 2007 que aceptó "por deferencia"

El expresidente del Gobierno ha presentado un escrito al juez Calama en el que da esta nueva versión sobre la procedencia de las joyas tres meses después de que prometiera que iba a aportar toda la información.

ondacero.es | EFE

Madrid |

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en la Audiencia Nacional.
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en la Audiencia Nacional. | César Vallejo Rodríguez / Europa Press

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha entregado al juez Calama un escrito en el que le explica que las joyas halladas en la caja fuerte durante el registro de su despacho son un regalo del rey de Arabia Saudí de 2007 que aceptó por "deferencia", y pide que reclame cooperación internacional al país para acreditarlo.

Zapatero entrega esta documentación al juez después de que el magistrado le diera el pasado lunes tres días para aportar la información sobre su procedencia.

En esa misma providencia, el juez solicitó un informe pericial y gemológiaco a la joyería Yanes de las piezas incautadas en el registro. Calama precisaba que los tasadores de esta joyería deberán pronunciarse sobre distintos extremos de las piezas intervenidas, como la posible identificación del área geográfica de creación, la identificación de los metales preciosos, su valor de reposición actual y del conjunto del lote, así como su antigüedad, entre otros extremos.

En un primer análisis pericial, la histórica joyería Ansorena tasó las joyas en 1,3 millones de euros.

Todas las versiones sobre su procedencia

En su declaración en la Audiencia Nacional el pasado 17 de junio, Zapatero evitó responder al juez alegando que no había tenido tiempo suficiente para recopilar la documentación necesaria que acredite su origen.

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