Las joyas de Zapatero están valoradas en 1,3 millones de euros: el resultado de a tasación de las piezas que la UDEF halló en su despacho

Las joyas halladas durante el registro policial del pasado 19 de mayo en la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tienen un valor aproximado de 1,3 millones de euros, según la tasación encargada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

El magistrado, que investiga el denominado caso Plus Ultra, ya ha recibido la tasación que encargó a la histórica joyería Ansorena y en la que ha colaborado el Instituto Gemológico Español.

El juez quería un análisis preliminar que permitiera determinar la "naturaleza, autenticidad y valor económico (de reposición), fabricante (sello/marca del joyero) y fecha aproximada de fabricación" de las joyas encontradas, sin perjuicio de que más adelante se haga una tasación pericial posterior que abarque otros datos.

Calama adoptó esta decisión en el marco de la causa en la que imputó el expresidente del Gobierno, a quien sitúa en el "vértice" de una presunta trama de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra, supuestamente a cambio de beneficios económicos que, según la tesis del juez, se canalizarían hacia él y su entorno.

Las explicaciones que dio Zapatero a través de su portavoz

Zapatero, que declarará los próximos 17 y 18 de junio en la Audiencia Nacional, atribuyó las joyas a herencias de su madre y su suegra y regalos no especificados. Sostiene que estaban en su despacho porque vivían en una casa de alquiler que no tenía caja fuerte, según trasladó el presidente del Ateneo Luis Arroyo, que trabajó con Zapatero en Moncloa.

Tras conocerse esta tasación, Luis Arroyo ha publicado un mensaje en la red social X en el que pide "perdón en mi propio nombre por haber inducido a error sobre el valor de las joyas del presidente Zapatero".

Arroyo remite a las explicaciones que dará el expresidente ante el juez, "también sobre eso". Termina su publicación asegurando que "siempre" trata de "informar con honestidad y veracidad. No concibo la comunicación de otro modo".

Qué hallaron los agentes en el registro del despacho de Zapatero

En aquel registro a la oficina de Zapatero, en la madrileña calle Ferraz, los agentes hallaron en la caja fuerte de un despacho numerosas piezas de joyería.

En concreto, fotografiaron y detallaron en su acta policial tres collares plateados -uno con 13 piedras azules, otro con cinco piedras de color granate y el tercero con piedras de color verde-; tres pulseras plateadas con piedras de distintos colores y dos pendientes y una sortija con piedras verdes, así como dos conjuntos de pendientes y sortijas plateados, otro conjunto de tres collares de color verde, cruz dorada y plateada y dos brazaletes dorados.

Joyas y relojes que aparecen en el informe de la UDEF | Agencia EFE

Además fueron hallados tres relojes, uno de la marca Krono con una inscripción "tus compañeros", otro marca Dogna y otro Lorenz Theatre.

En una bolsa, con inscripción Presidencia del Gobierno, los agentes encontraron también tres pares de pendientes dorados con bolas blancas, un brazalete con bolas blancas y piedra color verde, una sortija plateada con un bola blanca, un reloj dorado Longines y otro Omega con un colgante con el número 13.

En esa misma bolsa también hallaron una sortija plateada con piedra de color violeta, una cruz de color dorado y plateado, un brazalete dorado con un conjunto de piedras de color blanco, un collar de color dorado con tres formas doradas, un alfiler de color dorado, una cadena de color dorado, un cordón de color plateado, una bola blanca y un pendiente dorado con forma ovalada.