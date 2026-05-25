Zapatero guardaba numerosas joyas de alta gama en una caja fuerte oculta en su despacho: sortijas, cadenas o relojes

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) intervino numerosas joyas y relojes de alta gama en una caja fuerte localizada en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis RodríguezZapatero, situado en la calle Ferraz de Madrid, dentro de la investigación del caso Plus Ultra y en el que está imputado, entre otros, por un presunto delito de tráfico de influencias.

Según consta en el acta de entrada y registro de la Policía Nacional, a la que ha tenido acceso Onda Cero, los agentes encontraron una caja fuerte oculta durante el registro practicado el pasado martes en la oficina del expresidente, una actuación que se prolongó durante cerca de cuatro horas.

De acuerdo con el documento policial, la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, indicó a los agentes que en el interior de la caja fuerte se guardaban diversas joyas. Tanto ella como el abogado del expresidente aseguraron no disponer de la llave para abrirla, por lo que fue necesaria la intervención de agentes del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), especializados en la apertura de habitáculos ocultos y cajas fuertes. Finalmente no hizo falta y una de las personas presentes en el registro facilitó la llave a los agentes.

En cuanto al contenido, Gertrudis Alcázar indicó que los objetos de valor procedían de una herencia de la esposa de Zapatero, Sonsoles Espinosa, y de regalos de viajes

Combo con algunas de las joyas que aparecen en el informe de la UDEF | Agencia EFE

En el interior, los investigadores hallaron 103 joyas y objetos de valor. Entre los efectos intervenidos figura una bolsa con la inscripción "Presidencia del Gobierno" que contenía tres pares de pendientes dorados, un brazalete con bolas blancas, una sortija plateada y un reloj dorado de la marca Longines.

Además, el acta describe la localización de cadenas, cordones y un collar dorado con una placa personalizada con el nombre "José Luis RZ". Los agentes también inventariaron varias pulseras con piedras de distintos colores, conjuntos de pendientes y sortijas, así como collares y brazaletes.

joyas y relojes que aparecen en el informe de la UDEF | Agencia EFE

Junto a las joyas y relojes, la UDEF intervino dos memorias USB, dos discos duros y varias carpetas con documentación relacionada con empresas que aparecen en la investigación judicial del caso Plus Ultra.