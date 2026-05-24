Zapatero y su mujer cancelaron de golpe una hipoteca con una única transferencia de medio millón de euros

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su esposa, Sonsoles Espinosa, compraron una vivienda de 580.000 euros en Madrid en febrero de 2024 y pagaron su hipoteca en apenas once meses con una transferencia de 498.000 euros realizada desde una cuenta bancaria familiar.

Así consta en uno de los informes elaborados por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, al que ha tenido acceso Servimedia, y que obra en manos del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, dentro de la investigación abierta contra el expresidente del Gobierno, por la que ha sido imputado meses después de la detención del propio Martínez Martínez.

La mujer de Zapatero aparece en cuatro fragmentos del documento elaborado por los agentes de la investigación para reflejar el balance de cuentas bancarias que tenía el matrimonio, así como los ingresos registrados desde la empresa Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez Martínez y para quien el expresidente del Gobierno realizaba supuestos informes de consultoría política que tanto la Policía Nacional como el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama consideran una tapadera.

Una vivienda de 580.000 euros cuya hipoteca cancelaron en un solo pago

Entre los datos extraordinarios recabados por "inteligencia financiera" en el informe de la UDEF, aparece que Zapatero y Espinosa "adquirieron un inmueble en la calle ramón Crespo de Madrid el 26/02/2024 por un precio de compraventa de 580.000 euros", para lo que el Banco Santander les "concedió un préstamo hipotecario por importe de 500.000 euros".

Sin embargo, apenas once meses después, el 16 de enero de 2025, la hipoteca fue cancelada "anticipadamente mediante transferencia de 498.000 euros" ordenada por Sonsoles Espinosa desde una cuenta que el matrimonio tiene en CaixaBank.

Relación de pagos de Análisis Relevante a Zapatero

Esta es una de las tres cuentas en las que la UDEF ha detectado que el matrimonio Zapatero Espinosa repartía los fondos recibidos por los trabajos que el expresidente del Gobierno realizaba para Análisis Relevante y que inicialmente se ingresaban en una cuarta cuenta en el Banco Santander que "actuaba como receptora de las transferencias de terceros".

Entre 2020 y 2025, Julio Martínez abonó a Zapatero a través de Análisis Relevante un total de 490.780 euros y, además, pagó otros 239.755 euros a la empresa WhaTheFav, propiedad de las hijas del político socialista.

No fueron los únicos ingresos vinculados a la trama, pues la Policía Nacional incluye en el mismo periodo 352.980 euros pagados a Zapatero desde Gate Center (un Think tank creado en 2022 en el que presidía el Consejo Asesor) y otros 171.727 euros a la consultora de sus hijas.

También aparecen 681.318,04 euros abonados a Zapatero desde la consultora Thinking Heads (vinculado al presidente de Gate Center) y 12.297 pagados a la empresa de sus hijas. En suma, son 1.948.857 en apenas cinco años ingresados en cuentas de la familia Zapatero Espinosa desde el entramado empresarial que investiga la Audiencia Nacional y que ha motivado la imputación del expresidente del Gobierno.