Puente carga contra los dirigentes del PP que relacionan al Gobierno con los incendios: "Sinvergüenzas"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha llamado este viernes "sinvergüenzas" a los dirigentes del PP que, como su secretario general, Miguel Tellado, consideran necesario un nuevo Gobierno capaz de responder ante incendios como el de Los Gallardos (Almería).

Tellado ha opinado que España necesita "urgentemente" un "Gobierno central centrado en la gestión" que prevenga y dé respuesta a "tragedias" como el incendio que desde este jueves afecta a esa localidad almeriense. A esta afirmación ha reaccionado el ministro en X al afirmar: "¿Pero este pedazo de sinvergüenza está culpando al Gobierno de España del incendio de Almería y de sus consecuencias?".

Puente ha añadido en su reacción al secretario general del PP que son sus comunidades las que "recortan los efectivos antiincendios, que son de su competencia" y "no son capaces una vez más de mandar el mensaje de ES-Alert!".

Después, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha utilizado la misma red social para criticar a Óscar Puente por su mensaje: "Un terrible incendio que ya ha dejado muertos y varios desaparecidos, y un ministro insultando a la oposición".

Algo a lo que Puente, a su vez, ha contestado con el mismo calificativo hecho extensivo esta vez a ambos dirigentes populares: "Sinvergüenzas. El incendio y sus consecuencias no tienen nada que ver con mi tuit y sí con vuestra nefasta gestión".

Balance del incendio

Más allá del ámbito político, lo cierto es que el incendio se ha convertido en una de las tragedias más grandes en España causadas por el fuego, tras provocar la muerte de al menos 12 personas y la desaparición de otras 23, mientras continúan ardiendo otras partes del territorio, especialmente en Cataluña.

El Gobierno andaluz ha decretado tres días de luto oficial que durará hasta la noche de este domingo, según ha informado el Ejecutivo de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este viernes de que todo parece indicar que "la mayoría o la totalidad" de las víctimas mortales son extranjeras, a la espera de que concluyan las labores oficiales de identificación. Según el denominado Centro Integrado de Datos (CID), ninguna persona fallecida ha sido identificada aún.

Los fallecidos se encontraron mayoritariamente en dos escenarios distintos: en el primero, cuatro personas perdieron la vida en el interior de un vehículo con volante a la derecha, por lo que se apunta a que sean británicos; en el segundo, otras siete personas fallecieron mientras caminaban tras haber abandonado sus vehículos para buscar una vía de escape.