El juez Peinado justifica retirar el pasaporte a Begoña Gómez por las fugas de otros presidentes de Gobierno

El juez Juan Carlos Peinado ha reafirmado la retirada del pasaporte y la prohibición de salida de España impuestas a Begoña Gómez con un nuevo argumento que sostendría el riesgo de fuga: la existencia de precedentes de presidentes de Gobierno de otros países que abandonaron su país para eludir la acción de la Justicia pese a contar con protección oficial.

La resolución responde al recurso presentado por la defensa de la mujer del Sánchez, que había solicitado el levantamiento de las medidas cautelares al considerar que carecen de fundamento. Entre sus argumentos, la defensa sostenía que la esposa del presidente del Gobierno está permanentemente escoltada por los servicios de seguridad, lo que haría inviable una hipotética fuga.

A pesar de ello, el magistrado descarta esa tesis y sostiene que la existencia de escoltas no elimina el riesgo de fuga. Para justificarlo, ha citado casos ocurridos en otros países europeos en los que dirigentes políticos lograron abandonar el país pese a disponer de dispositivos de seguridad.

Entre los presidentes y ministros fugados de la justicia aprovechando la ayuda de policías y escoltas, se encuentran Carles Puigdemont, Milorad Dodik (Bosnia y Herzegovina), Nikola Gruevski (Macedonia del Norte), Mijaíl Kasiánov (Rusia), Víktor Yanukóvich (Ucrania), Oscar Sudi (Kenia) y Ronald Bato dela Rosa (Filipinas).

De esta manera, Peinado mantiene que las medidas cautelares siguen siendo proporcionadas para garantizar la presencia de Gómez durante la tramitación del procedimiento judicial.

La defensa pidió recuperar el pasaporte

El recurso de la defensa buscaba revocar la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional, al entender que no existe un riesgo real de fuga y que las medidas son innecesarias dadas las circunstancias personales y el arraigo de Gómez en España.

Peinado acordó estas cautelares el pasado mes de junio al abrir juicio oral contra Begoña Gómez por los delitos que se le atribuyen en la causa, imponiéndole además la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.

La resolución llega apenas unos días después de que un juez sustituto autorizara a Begoña Gómez a viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija, pero rechazara permitirle desplazarse a Turquía para acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN. Esa decisión provocó un intenso debate jurídico sobre la motivación de las medidas cautelares y el riesgo de fuga apreciado por el juzgado.

El nuevo auto de Peinado refuerza ahora esa posición al insistir en que la posibilidad de eludir la acción de la Justicia no puede descartarse únicamente por el hecho de que una persona cuente con escolta o desempeñe una posición institucional relevante.