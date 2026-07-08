El ramo de flores que el protocolo turco tenía preparado para Begoña Gómez y que se quedó sin recibir en Ankara

Turquía ha recibido al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con un ramo de flores preparado para su esposa, Begoña Gómez. El protocolo turco ha dado la bienvenida al jefe del Ejecutivo, con motivo de la Cumbre de la OTAN, con un ramo que, finalmente, se ha quedado sin dueña. Esto se debe a que la mujer del presidente no le ha podido acompañar a Ankara por impedimentos judiciales.

El juez Juan Carlos Peinado retiró el pasaporte a Begoña Gómez y le prohibió salir de España como medidas cautelares por el caso en el que se le investigan varios delitos. No obstante, la esposa del presidente pidió permiso, por un lado, para acudir a la cumbre y, por otro, para asistir a la graduación de su hija en Reino Unido. Sobre estos permisos, el juez solo le autorizó la asistencia a Londres para la celebración de la licenciatura de su hija.

Los viajes de Begoña Gómez con obsequios incluidos

La esposa del presidente, Begoña Gómez, fue invitada por la mujer del anfitrión de la cumbre, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a participar en una agenda paralela a la de los líderes. Aunque, como ya se ha informado, el juez no le permitió acudir a la convocatoria porque argumentó que la asistencia de la esposa del presidente se basaba en que ha sido invitada por razones de cortesía institucional.

En la llegada al país anfitrión, Sánchez recibió de manos de una mujer ataviada con traje típico turco el ramo de flores. En las imágenes del momentos se ve al presidente del Gobierno señalar el ramo y realizar un comentario.