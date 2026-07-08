Trump da por acabado el alto el fuego con Irán y dice no quiere negociar más

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado el miércoles que el memorando de entendimiento firmado con Irán para poner fin al conflicto había "terminado", y ha añadido que no quería tratar con Teherán.

El acuerdo de alto el fuego provisional firmado entre Washington y Teherán, bajo la mediación de Pakistán, tenía como objetivo ofrecer un plazo de 60 días para negociar un acuerdo definitivo; sin embargo, las conversaciones indirectas en Qatar concluyeron la semana pasada sin indicios de avance, y el ejército estadounidense lanzó el martes una nueva oleada de ataques contra Irán.

"En mi opinión, esto se ha acabado. No quiero tratar con ellos", ha dicho Trump antes de una cumbre de la OTAN en Ankara, la capital de Turquía.

"Son escoria. Son gente enferma. Están dirigidos por gente enferma", ha añadido junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. "Por lo que a mí respecta, tratar con ellos es simplemente una pérdida de tiempo".

El martes, Estados Unidos también revocó una licencia que permitía a Irán vender petróleo, después de que tres petroleros fueran alcanzados por proyectiles en el estrecho de Ormuz.

En el marco del acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, el Departamento del Tesoro estadounidense había emitido el 22 de junio una licencia general para permitir la venta de crudo y de productos petroquímicos y derivados del petróleo de origen iraní hasta el 21 de agosto. Al revocar dicha licencia el martes, se concedió a Irán un plazo hasta el 17 de julio para liquidar cualquier transacción pendiente.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero