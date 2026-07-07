Alsina, sobre el veto del juez al viaje de Begoña Gómez a la cumbre de la OTAN: "No hubiera pasado nada por dejarla ir"

Manu Sánchez ha sido el encargado de dar la bienvenida a Carlos Alsina en la conexión semanal entre Más de uno y Espejo Público, en sustitución de Susanna Griso, que se encuentra descansando. La conversación ha comenzado comentando la última polémica protagonizada por Donald Trump, a raíz de la llamada a su amigo "Felpudo Infantino", como ha calificado Carlos Alsina para después afirmar con ironía que ahora "tenemos dos infantinos, uno en la FIFA y otro en la OTAN, Mark Rutte".

Alsina ha señalado que las maneras de Donald Trump "definen la manera que tiene para relacionarse con el poder". En ese contexto, ha planteado que quizá haya llegado el momento de que los líderes europeos comiencen a "responderle un poco a Donald Trump".

No obstante, ha reconocido que no cree que ningún dirigente europeo vaya a "alzar la voz" y ha augurado que volverá a repetirse una dinámica similar a la que se vivió durante la firma del tratado de paz para Gaza hace ocho meses, cuando Trump convirtió el encuentro en un espectáculo a costa de otros líderes internacionales.

Para el director de Más de uno, "ha llegado el momento de no pasarle una al presidente de Estados Unidos" y exigirle "el mismo respeto que se tiene él". En cualquier caso, ha reconocido que, aunque Estados Unidos sea el aliado que más aporta dentro de la OTAN, "hay maneras de hacer las cosas".

Ha llegado el momento de no pasarle una al presidente de Estados Unidos

El no viaje a Ankara

La conversación también ha abordado la decisión del juez sustituto de Juan Carlos Peinado de no autorizar el viaje de Begoña Gómez a la cumbre de la OTAN en Ankara, aunque sí permitió que asistiera a la graduación de su hija. Alsina ha calificado de "humanamente hermoso" que el juez concediera más importancia a la graduación de una hija que a una cumbre de la OTAN.

No obstante, también se ha preguntado si esa resolución responde únicamente a un criterio técnico. "¿El juez Peinado hubiera tomado la misma decisión?", ha planteado. En su opinión, es posible que la resolución hubiera sido la misma, aunque ha reconocido que existen razones para albergar dudas.

¿El juez Peinado hubiera tomado la misma decisión?

Como conclusión, el periodista ha restado credibilidad a la posibilidad de que Begoña Gómez aprovechara el viaje internacional para huir. "Se le hace difícil", ha afirmado, antes de añadir que "no hubiera pasado nada por dejarla ir".

En la recta final de la conversación, ambos periodistas han comentado la última encuesta del CIS, según la cual una parte mayoritaria de la población considera que la Justicia no actúa con plena imparcialidad. Alsina ha recordado que una encuesta realizada por el Consejo General del Poder Judicial en 1990 ya reflejaba que muchos españoles opinaban que la mayoría de los jueces no eran imparciales. "Igual estamos todos interpretando que todo esto es nuevo y esto luego no es tan nuevo", ha señalado.

Por último, ha puesto en duda que ese sondeo beneficie al Gobierno, ya que la valoración de los partidos políticos y del Ejecutivo central respecto a la Justicia sale peor parada, debido a lo que ha advertido de que "el crédito que él tiene para con los ciudadanos tampoco es que sea como para tirar cohetes".