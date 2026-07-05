Así ha celebrado Estados Unidos el 4 de julio: "Trump ha convertido el movimiento MAGA en el protagonista del 250 aniversario"

Como cada 4 de julio, Estados Unidos se viste de fiesta. El país celebra el aniversario de su independencia con desfiles, fuegos artificiales y actos en todo el país. Concretamente, este año, los estadounidenses han festejado el 250 aniversario de esta celebración. Sin embargo, en un momento en el que la polarización en este país es más que evidente, el corresponsal en EEUU de Onda Cero, Agustín Alcalá, ha explicado en el programa Julia en la Onda de Onda Cero cómo ha sido, esta vez, el evento marcado por las altas temperaturas pero, también, por la división política.

Durante su intervención en el programa presentado por Julia Otero, Alcalá relató que el acto principal, encabezado por el presidente Donald Trump en Washington, tuvo que retrasarse por la tormenta eléctrica que acompañó el día. Además, el corresponsal afirmó que el Servicio Secreto tuvo que expulsar a la fuerza a los seguidores de Trump del movimiento MAGA porque no se querían ir del National Mall por riesgo de tormentas.

Finalmente, el presidente apareció junto a su esposa para dar su famoso discurso. Todo ello en un acto que concluyó con una exhibición pirotécnica con aproximadamente 850.000 cohetes que, según Agustín Alcalá, estalló "a medias" porque comenzó a llover en la capital norteamericana. El corresponsal también destacó que gran parte del país sufrió altas temperaturas y fuertes tormentas que alteraron las celebraciones.

El repetitivo "God Bless America"

Más allá de la celebración del 4 de julio, el corresponsal Agustín Alcalá aseguró que Donald Trump ha aprovechado el día para reforzar su discurso político. Todo ello, tal como comenta Alcalá, con la 'excusa' de la celebración de las elecciones de mid-term el próximo noviembre. Según explicó el periodista, el presidente tiene un nuevo argumento y es que el país ya no está amenazado por el socialismo, sino por "los comunistas que derrotamos durante la Guerra Fría".

Tras convertir el movimiento MAGA en el protagonista del Día de la Independencia de Estados Unidos, Alcalá concluye que este 250 aniversario ha evidenciado una nación "absolutamente dividida" donde incluso los actos previstos han sido "un fracaso".