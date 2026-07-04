Julia Otero analiza la similitud entre los mensajes de Trump y la derecha española sobre las elecciones: "El trumpismo es el más contagioso de los virus"

Hoy es 4 de julio; se cumplen 250 años del Día de la Independencia de los Estados Unidos, de su nacimiento como nación.

Igual no sabemos fechas clave de la historia de España, pero lo del 4 de julio americano sí que lo sabemos porque nos lo ha puesto Hollywood desde el biberón.

La celebración no será tanto por todo lo alto como por todo lo MAGA. Mucha bandera, patria, desfiles y saludo de cañones.

La popularidad de Trump, en horas bajas

Lo curioso es que la demoscopia de Gallup ha confirmado que nunca el orgullo de ser norteamericano estaba menos representado. Solo el 31% confiesa su "pride" nacional. Hace 10 años casi el 80% presumía de su país.

¿Qué les ha pasado a los ciudadanos de USA? Pues les está pasando Donald Trump por encima, como una apisonadora.

Cuando celebraron el bicentenario, en 1976, después de Vietnam y estrenando derechos civiles para negros, mujeres e indios nativos, Estados Unidos era el faro de la libertad. Así empezó a andar el sueño americano, hoy convertido en pesadilla para cientos de miles de 'dreamers'.

Casualmente, la celebración de los 250 años coincide con el declive de su poder y la decadencia moral de su presidencia.

Y claro, cuanto menos poder, más cañones y más arco de triunfo y más salón de baile con columnas neoclásicas y, por supuesto, mucha más testosterona.

Las similitudes de Trump con la derecha española

Trump, ese tipo que cuando gana, gana, y cuando pierde, es que le han robado las elecciones.

Por cierto, ¿les suena el estribillo? Efectivamente, en España, esta semana han empezado a cantarlo. El trumpismo es el más contagioso de los virus.

Buenos días a la buena gente.

Foto: Onda Cero