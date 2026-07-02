La Abogacía del Estado se personará como perjudicada en el caso de las joyas de Zapatero

La Abogacía del Estado va a presentar un escrito de personación como perjudicada en la causa en la que el juez Calama investiga las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero, según cuentan fuentes jurídicas a Onda Cero. Eva Llamazares explica en Más de uno que se trata de un escrito que seguirá el criterio trasladado por Hacienda y que el Gobierno actuará como acusación en esta pieza abierta a raíz de las joyas halladas en la caja fuerte del expresidente.

El magistrado cree que puede encarnar delitos de fraude fiscal y de contrabando. Para Calama, los indicios revelaban un perjuicio patrimonial conectado directamente con ingresos de titularidad estatal, cuya gestión corresponde a la Agencia Tributaria. Por eso, según el juez, Hacienda resultaba como perjudicada potencial y de ahí ese ofrecimiento de personación.

Ese mismo fue el criterio de Hacienda que, representada por la Abogacía del Estado, se persona para defender a las arcas públicas. Es la Abogacía del Estado la que representa a Hacienda y, por tanto, es un departamento que depende del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, el que materializa esta postura acusatoria. Así, ejercerá de acusación en esta pieza.

Sin explicaciones de Zapatero sobre las joyas en su declaración

Cuando la pasada semana Zapatero declaró ante el juez, el exlíder socialista declinó dar en aquel momento explicaciones sobre las casi 80 joyas que la Policía Nacional encontró en una caja fuerte en un registro en su oficina, en la madrileña calle de Ferraz, un asunto sobre el que dijo que hablará en una semana o diez días, cuando solicite una nueva declaración al respecto.

Previamente, el abogado del expresidente había intentado sin éxito posponer esta parte de la declaración al alegar que había tenido poco tiempo para prepararla después de que la histórica joyería Ansorena tasase la semana previa las joyas en 1,3 millones de euros. Una solicitud que rechazó de plano el juez José Luis Calama al considerar que el hallazgo de las joyas se produjo el pasado 19 de mayo, y que había tenido suficiente tiempo para preparar su defensa.

Tras recibir el informe de tasación, el juez imputó a Zapatero un delito fiscal y otro de contrabando ante el origen aún no justificado de las joyas.