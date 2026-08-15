Un terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín sacude Granada durante la madrugada

Un terremoto de magnitud 5 y con epicentro en la localidad de Alhendín se ha dejado sentir ampliamente entre la población durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Granada y en el área metropolitana.

Según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en su página web, el terremoto se ha producido exactamente a las 01:04 de horas de la madrugada, con una profundidad primero de dos y después de diez kilómetros y con una latitud de 37.1147 grados y -3.6618 grados de longitud.

Este seísmo se ha producido siete horas después de un primer terremoto de magnitud 3,7 e intensidad IV con epicentro en la localidad de La Zubia.

Sin heridos y con daños materiales

Tras el primero, Granada y su área metropolitana han acumulado 40 terremotos durante la madrugada de este sábado. La Junta de Andalucía mantiene desde la madrugada activa la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico, lo que permite reforzar el seguimiento de la situación y coordinar tanto recursos como las actuaciones necesarias.

De momento, ni Protección Civil ni los servicios de emergencias han registrado ninguna víctima, aunque la continuidad de temblores provocó de madrugada que numerosos vecinos del área metropolitana de Granada dejasen sus casas para concentrarse en parques y otros espacios al aire libre.

Moreno pide "mucho cuidado"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido "calma" y "mucho cuidado" tras una noche "de sobresalto e inquietud".

"Noche de sobresalto e inquietud en Granada con un terremoto de magnitud 5 que ha provocado algunos daños materiales y se ha llegado a sentir en varias provincias. Calma, mucho cuidado con cualquier cornisa o fachada dañada que todavía se pueda desprender y, por favor, sigamos todas las recomendaciones. Muy pendientes", ha señalado a través de su perfil en 'X'.

Así ha sido el terremoto en Granada