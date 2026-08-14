Los médicos de Ceuta acusan a Sanidad de "eludir sus responsabilidades" y cargan contra Mónica García por no haber visitado la ciudad: "No es normal que no haya venido ya"

El presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, ha criticado en Más de uno con Miguel Ondarreta las palabras del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, que negó este jueves un colapso sanitario en Ceuta y que únicamente alertó de que la situación en la ciudad era de "tensión" por la falta de salubridad de los enclaves donde se encontraban las personas migrantes.

Roviralta ha explicado que la ciudad está "igual de colapsada" que al principio, pero más agravada debido a que dos semanas después de la entrada masiva, los profesionales se encuentran agotados y frustrados: "Cuando siete médicos tienen que atender las urgencias, los primeros días, todavía, pero cuando ves que pasan los días y no llegan refuerzos exteriores, que la ministra de Sanidad no viene a vernos, que hay 10.000 personas malviviendo en calles, playas y campamentos improvisados de los que desconocemos su salud o si están o no vacunados y que la población de Ceuta vive con miedo, hablamos de una bomba de relojería epidemiológica".

Un sistema colapsado y saturado

Ha asegurado que están viendo una epidemia de violencia porque cada vez hay más lesiones por arma blanca o fracturas nasales, y también una epidemia de salud mental, ya que cada vez más ceutíes cuentan que están viviendo con miedo en sus casas. Ha explicado que los mayores problemas que se están encontrando, además de lo habitual de cualquier hospital de España que atiende enfermedades comunes, son "muchas lesiones, heridas que a medida que pasa el tiempo empieza a aparecer infección; también muchos casos de sarna; ya se habla de casos de tuberculosis; procesos infecciosos como diarreas con infecciones; o las agresiones sexuales a menores que los médicos han atendido". Además, tres o cuatro médicos voluntarios están haciendo "medicina de guerra a pie de playa", es decir, atendiendo "como buenamente pueden" a los miles de subsaharianos que se encuentran asentados en la playa de El Trampolín.

Indignación y frustración con Mónica García

El presidente del Colegio de Médicos de Ceuta lo ha descrito como un "panorama de caos y descontrol" que hace incomprensible que desde el Ministerio de Sanidad se niegue el colapso sanitario y se hable de "control de riesgo epidemiológico". En palabras de Roviralta, se pretende "defender una normalidad que para nada existe porque, si se ven las imágenes o se escucha la radio, esto no parece España. No es normal ver al Ejército y a la Policía por las calles, o que las personas de Ceuta tengan miedo de salir a la calle, o de que haya miedo a una nueva avalancha".

"Lo que no es normal es que la ministra de Sanidad no haya venido a Ceuta ya. Es que ya tenía que haber venido, no hoy ni mañana, sino desde el primer momento. Aquí ha venido un rosario de ministros y que nos falte una de las piezas clave de este rompecabezas, que es la ministra de Sanidad, a nosotros como médicos nos parece decepcionante, frustrante. Muchos médicos están indignados con la postura de la ministra porque hay que recordar que Ceuta depende directamente de la gestión sanitaria del Ministerio de Sanidad, que solo gestiona dos hospitales en toda España: Ceuta y Melilla", ha dicho.

Las medidas urgentes que el Gobierno debería aplicar

El presidente del Colegio de Médicos de Ceuta ha explicado, además, cuáles serían en su opinión las medidas más urgentes que el Gobierno tendría que aplicar para descongestionar la situación en la ciudad.

Mando único y gabinete de crisis permanente

Según Roviralta, "esto ya excede lo asistencial" porque puedes tener un médico, pero "si el paciente no viene por miedo a su integridad física...". Por tanto, "reclamamos que se organice un mando único, que se declare esa situación de emergencia en Ceuta, que haya un gabinete de crisis permanente del Gobierno interministerial: Sanidad, Exteriores, Interior, Defensa, Migración. Es un problema de unas dimensiones tremendas.

Atención sanitaria: hospital de campaña y refuerzo exterior

En lo asistencial y en la parte médica, ha propuesto que haya un hospital de campaña desplegado por si colapsa el que ya hay, además de que llegue la UME y refuerzos médicos de fuera: "No se puede justificar que doblando turno se está reforzando".

"A día de hoy: tener medios extraordinarios en una situación extraordinaria: UME, hospital de campaña, buque hospital y habilitación del antiguo hospital militar, que nunca se debería haber cerrado", ha asegurado.

Aunque ha aclarado que no es su competencia decir qué es lo que se tiene que hacer, sí considera una "obligación deontológica" de todo médico el denunciar las deficiencias y en eso, tanto el Colegio como el Sindicato, "no nos vamos a callar porque nos convertimos en la voz del sentir del ciudadano general. Otra cosa es que el relato institucional quiera decir que aquí no pasa nada. Pues sí, aquí está pasando y mucho".