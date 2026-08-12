Última hora del eclipse solar total, en directo: España afronta el día clave de un evento único

El Gobierno informa en cuatro idiomas a los migrantes de Ceuta de los riesgos por el eclipse

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha tomado medidas para evitar que los inmigrantes que están en las calles de Ceuta puedan sufrir daños oculares por el eclipse solar de este miércoles. Fuentes de este departamento han informado de la puesta en marcha de estas medidas, en colaboración con la Delegación del Gobierno de la ciudad autónoma, y que han comenzado esta misma tarde.

Así, a través de Cruz Roja -que presta el servicio de atención humanitaria y sociosanitaria a los inmigrantes en la playa del Trampolín y en otros puntos clave de la ciudad- se ha informado este martes, durante el reparto de kits de comida, de las consecuencias negativas que puede tener para su salud ocular mirar el eclipse de sol en la franja comprendida entre las 19:40 y las 20:40 horas del miércoles.

Además, Cruz Roja adelantará este miércoles la entrega de kits de comida a la franja comprendida entre las 14:30 y las 17:30 horas, evitando así que los inmigrantes y los trabajadores que atienden el proceso puedan sufrir algún daño. En cada kit de comida, una hoja informativa traducida a cuatro idiomas detallará las medidas preventivas necesarias para evitar las consecuencias negativas en la visión al contemplar el eclipse.