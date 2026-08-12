Última hora del eclipse solar total, en directo: España afronta el día clave de un evento único
Sigue las últimas noticia sobre el eclipse total de Sol que tiene lugar este miércoles 12 de agosto en muchos puntos de España.
Guía definitiva para ver el eclipse total de Sol de agosto en España: horarios, mejores lugares, gafas adecuadas y errores que debes evitar
A qué hora es el eclipse solar del día 12 de agosto: consulta los horarios por zonas en toda España
"No estamos preparados para ver algo así": la astrónoma que explica en Onda Cero por qué este eclipse será inolvidable
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Puntos recomendados en Valladolid
Valladolid es la provincia con más puntos seleccionados, en Alcazarén, Arroyo de la Encomienda, Cabezón de Pisuerga, Cigales, La Cistérniga, Íscar, Laguna de Duero, Medina del Campo, Medina de Rioseco, Montealegre de Campos, Rueda, dos en Tiedra, Trigueros del Valle, Tudela de Duero, Urones de Castro, Urueña, Valladolid capital, Villalón de Campos y Villanubla. Zamora cuenta, por último, con puntos recomendados para observar el fenómeno astronómico en Benavente y Toro.
Puntos recomendados en Palencia
Asimismo, en Palencia se han elegido puntos de observación en Herrera de Pisuerga, Ledigos, Paredes de Nava, Saldaña y Osorno la Mayor, al tiempo que Salamanca registra enclaves seleccionados en Alba de Tormes, Pereña de la Ribera, Salamanca, Salvatierra de Tormes, Santa Marta de Tormes, Saucelle, Villar de Gallimaz y Villarino de los Aires.
Villalibado y su secreto guardado hace más de un año: "Ni en el mejor de los sueños"
Juan Ansótegui, gerente en Las de Villadiego, en Villalibado, relata en Más de uno cómo ha mantenido en secreto "más de un año" la elección de los científicos de la NASA: "He tenido el secreto más de un año. Este viernes ha saltado a la prensa, me están llamado de todos los sitios, está pasando mucha gente y supongo que por la noche se concentrarán bastantes cientos de personas. Esto no se lo podía imaginar nadie. El día que me llamaron pensaba que me tomaban el pelo, el inglés era demasiado bueno. No me hubiese podido imaginar que estar en la Iglesia del Siglo XII desnuda, estaba derruida, y ver trabajar así a todos los científicos. No puede ser más bonito, ahora es un reguero de gente que viene y el ambiente que hay es muy tranquilo. Estoy viviendo algo que ni en el mejor de los sueños podría haber imaginado".
Éxito también en los campings
Eva Pastor, propietaria del camping Riberamar Camping en Castellón asegura en Más de uno que no ha habido impacto "importante" del eclipse por el momento de temporada alta: "El cielo está estupendo y vamos a tener visibilidad para este evento especial. Es imposible desde hace mucho tiempo tener hueco, tampoco ha habido un impacto importante, porque sí o sí estaríamos llenos. Lo único que pienso es que habrá valor añadido, la gente que tendrá esa experiencia que será un recuerdo para toda la vida. Somos muy afortunados. El 60% de los que vienen son los de todos los veranos. Da muy poco margen a la flexibilidad".
Villalibado, el pueblo de Burgos elegido por la NASA
Juan Ansótegui, gerente en Las de Villadiego, cuenta en Más de uno cómo se vivirá el eclipse en Villalibado, el pueblo de España que ha elegido la NASA para retransmitir el eclipse en todo el mundo: "Tenemos a 30 científicos, 20 del Museo Observatorio de San Francisco y 10 de la NASA, que manejan globos y demás para ver la calidad del aire y todos los telescopios y demás. La convivencia está siendo genial, son gente súper sencilla. Ayer nos han puesto un monitor de dos metros en la fachada de la Iglesia que está conectado a sus telescopios, enfocados al Sol y, cuando sea el eclipse, se verá en alta definición, porque es lo que se está viendo exactamente por el telescopio. Tendremos un tiempo excepcional. Llevamos año y medio con ellos, con un trato de constantes mail y demás para organizarlo. Ahora están muy contentos y tranquilos. Fueron buscando localizaciones por toda la franja de totalidad y eligieron este pueblo, por varios motivos. Uno es que tenemos una terraza que da al ocaso, a la vez tiene una Iglesia del siglo XII en la que trabajan, nos pedían también una red de fibra que les hemos podido dar, y por último el complejo de bodas y eventos, les podíamos dar toda la parte de restauración, eventos, etc. Estas cuatro cosas hicieron que me llamasen".
Actividades en León con programa de la ESA
Además, cabe destacar que la Comunidad acogerá uno de los programas especiales de la Agencia Espacial Europea (ESA), que desplegará en León numerosas actividades, incluida la observación en directo, y reunirá a científicos, ingenieros y expertos en astronomía.
De Galicia al Castillo de los Locos, en Suances (Cantabria)
Juantxo Inguanzo, responsable de comunicación de Grupo Nueva Dársena, atiende a Miguel Ondarreta en Más de uno: "La experiencia nos dice que a media mañana levantará y que habrá una tarde espero espectacular. Está todo vendido desde hace unos meses. Hemos organizado una jornada musical, lúdica para hacer más amena la espera durante todo el día, a partir de las 16:00h con un parón estratégico a la hora exacta del eclipse, y después continuaremos".
Puntos recomendados en Burgos
En la provincia de Burgos, los puntos de observación se sitúan en Arija, Hacinas, Quintanarraya, Lodoso, Poza de la Sal, Tejada y Burgos capital, que cuenta con dos; mientras en León, se han seleccionados emplazamientos en Santa Catalina de Somoza, Destiana, Valderilla de Torío, San Feliz de Torío, León capital, Noceda del Bierzo, Ponferrada, Sabero y San Andrés del Rabanedo.
El alcalde de Ortigueira, en Más de uno
Valentin Calvin, alcalde del municipio gallego en el que la totalidad del eclipse se verá durante 1 minuto y 43 segundos, habla de lo que espera: "Ahora está nubladillo, pero yo creo que va a despejar. Hemos preparado distintas actividades a lo largo del día, de divulgación, con profesionales y también para los niños. Decimos a nuestros vecinos y visitantes que sigan recomendaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a nuestra policía local, y que haya sentido común, que no se hagan cosas que luego uno tenga que lamentar. Hago hincapié en los niños, que son más incontrolables, que eviten que miren al Sol".
Ni conducir con las gafas, ni parar en la calzada: consejos de la DGT
La DGT ha publicado una lista de recomendaciones para peatones y conductores ante el eclipse solar del 12 de agosto, entre ellas no conducir con las gafas especiales o la prohibición absoluta de detener el vehículo en arcenes o calzadas para observar el fenómeno.
- Evitar desplazamientos innecesarios si el eclipse puede observarse en buenas condiciones desde el lugar de residencia o un municipio próximo.
- Planificar los desplazamientos largos con suficiente antelación si estos son necesarios.
- Escoger de entre los más de 360 emplazamientos autorizados y habilitados por las comunidades autónomas de manera preferente por delante de carreteras secundarias.
- Tráfico prohíbe a los conductores estacionar su vehículo en las vías de circulación para ver el eclipse.
- Extremar la atención al volante durante el fenómeno, pidiendo a los conductores que aumenten la distancia de seguridad, adapten su velocidad; que no usen teléfonos ni cámaras de fotos al volante, como tampoco las gafas específicas de observación del eclipse, y que mantengan las luces de cruce encendidas durante la fase de oscurecimiento.
- Reducir la velocidad en los puntos de observación frecuentados por peatones, y aumentar la precaución ante la posible presencia de usuarios vulnerables.
- Organizar el regreso con la misma cautela que la salida.
- Respetar las medidas especiales de circulación que las autoridades puedan imponer de forma puntual para organizar y regular el tráfico en torno a los puntos de observación. La DGT informa de medidas especiales establecidas por las comunidades de Cataluña, Navarra y País Vasco.
- Consultar la información oficial publicada en el mapa de estado del tráfico e incidencias, redes sociales y páginas web de la DGT, el Ministerio del Interior y el Instituto Geográfico Nacional (IGN).
Puntos recomendados en Segovia
La provincia de Segovia, por su parte, tiene puntos de observación recomendados en Arcones, Ayllón, Boceguillas, Collados Hermoso, Oteros de los Herreros, Segovia capital, Turégano y Riaza, mientras en la provincia de Soria son emplazamientos elegidos Ágreda, Borobia, Catillejo de Robledo, Garray, San Leonardo de Yagüe y Soria capital.
Puntos recomendados en Ávila
Por provincias, en Ávila hay puntos de observación recomendados en los municipios de Adanero, Arévalo, Moraleja de la Mata, Palacios de Goda y Nava de Arévalo, que cuenta con dos, en las localidades de Palacios Rubios y Vinaderos.
El Gobierno informa en cuatro idiomas a los migrantes de Ceuta de los riesgos por el eclipse
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha tomado medidas para evitar que los inmigrantes que están en las calles de Ceuta puedan sufrir daños oculares por el eclipse solar de este miércoles. Fuentes de este departamento han informado de la puesta en marcha de estas medidas, en colaboración con la Delegación del Gobierno de la ciudad autónoma, y que han comenzado esta misma tarde.
Así, a través de Cruz Roja -que presta el servicio de atención humanitaria y sociosanitaria a los inmigrantes en la playa del Trampolín y en otros puntos clave de la ciudad- se ha informado este martes, durante el reparto de kits de comida, de las consecuencias negativas que puede tener para su salud ocular mirar el eclipse de sol en la franja comprendida entre las 19:40 y las 20:40 horas del miércoles.
Además, Cruz Roja adelantará este miércoles la entrega de kits de comida a la franja comprendida entre las 14:30 y las 17:30 horas, evitando así que los inmigrantes y los trabajadores que atienden el proceso puedan sufrir algún daño. En cada kit de comida, una hoja informativa traducida a cuatro idiomas detallará las medidas preventivas necesarias para evitar las consecuencias negativas en la visión al contemplar el eclipse.
Numerosos desplazamientos y recomendaciones de los expertos
Las previsiones del Gobierno apuntan que durante el día de hoy se van a registrar entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos para verlo, por lo que durante las últimas semanas todas las autoridades han incidido en la importancia de planificar los movimientos, de no esperar hasta última hora de la tarde para hacerlos y también de escalonar el regreso los que no vayan a pernoctar en el lugar que elijan.
Las recomendaciones para hacer una observación segura de este fenómeno astronómico excepcional se han agrupado en cinco grandes ámbitos principales de riesgo: los sanitarios -golpes de calor, deshidratación, masificación o efectos de la oscuridad súbita); los de protección ocular (entre los que prima el uso de unas gafas debidamente certificadas con la norma ISO 12312-2 para evitar daños en la retina); o los de logística y movilidad.
Hay que evitar paradas en arcenes, llevar suministros, prever la posible saturación de las comunicaciones y usar siempre las zonas habilitadas. Entre las recomendaciones destacan también las referidas al impacto ambiental (respetar las áreas naturales, evitar residuos, las perturbaciones a la fauna y no invadir terrenos privados) o al riesgo de incendios forestales (prohibición del fuego, evitar estacionar sobre vegetación seca y respetar y asegurar los accesos de emergencia).
Galicia, primer sitio desde donde se verá el eclipse: así cruzará el país
Galicia será el primer 'balcón' desde el que comenzar a contemplar el fenómeno, cuando en torno a las 19:30 -con variaciones de muy pocos segundos según el lugar- la Luna comience a eclipsar el Sol, hasta taparlo por completo unos segundos después de las 20:26, y tras una fase de totalidad que se prolongará durante algo menos de dos minutos (hasta las 20:28) la estrella comenzará a recuperar su brillo hasta el final del fenómeno, a las 21:21.
La misma sucesión se producirá, con muy pocos minutos de diferencia, en un recorrido de oeste a este, con una amplia franja de totalidad sobre la que están numerosas capitales de provincia: A Coruña, Lugo, Oviedo, León, Santander, Burgos, Zamora, Palencia, Valladolid, Segovia, Soria, Guadalajara, Logroño, Vitoria, Bilbao, Zaragoza, Teruel, Cuenca, Tarragona,Lleida, Castellón, Valencia y Palma.
Baleares despedirá el eclipse, y a las 19:38 la Luna empezará a interponerse entre la Tierra y el Sol y en menos de una hora lo habrá ocultado por completo -entre las 20:30 y las 20:33 según la zona- pero, como en muchos lugares del este peninsular, el final del eclipse (de la fase de parcialidad) no se podrá contemplar porque el Sol ya se habrá puesto antes en el horizonte.
El "eclipse de la España rural"
Castilla y León se convertirá este miércoles, día 12 de agosto, en uno de los mejores escenarios del mundo para contemplar el eclipse total de sol, un fenómeno que atraerá a miles de visitantes a diferentes puntos de la Comunidad para vivir una cita histórica que combina atractivo turístico, interés científico e impulso económico en la España rural.
"Es la excusa perfecta para que los extranjeros vengan a la España profunda", destaca en una entrevista concedida a Europa Press el presidente de la Asociación vallisoletana de Astroturismo (Astroval), el astrofísico Jorge Monzón, quien sostiene que Castilla y León será uno de los lugares privilegiados del planeta para vivir una experiencia que "puede cambiarte la vida".
Y es que durante poco más de un minuto, el día se convertirá en noche, un cono de sombra recorrerá el horizonte y, tras la totalidad, el sol volverá a aparecer lentamente mientras se pone para dejar una estampa que apenas tiene precedentes, lo que ha hecho que este eclipse se haya convertido en un fenómeno científico, turístico y social que atraerá a miles de personas hasta el norte de España. Monzón no duda en definirlo como "el eclipse de la España rural", una oportunidad para que visitantes nacionales e internacionales descubran municipios alejados de los grandes núcleos urbanos mientras contemplan uno de los espectáculos naturales más llamativos que puede ofrecer el cielo.
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¡Llegó el día del eclipse!
¡Por fin llegó uno de los días más esperados de este verano! El eclipse solar total se producirá esta misma tarde en muchos puntos de nuestro país, por lo que millones de personas se preparan para vivir uno de los acontecimientos astronómicos más especiales y únicos que existen. ¿Lo tienes todo preparado? Sigue en nuestro minuto a minuto todas las noticias relacionadas con el eclipse, con un vídeo en streaming incluido cuando se acerque el momento.