¿Por qué habrá tres eclipses seguidos en España?: un fenómeno especial que llegará en 2026, 2027 y 2028

España está a punto de vivir uno de los momentos históricos astronómicos más importantes del siglo. El 12 de agosto de 2026 el cielo de España será escenario de uno de los fenómenos astronómicos más esperados de las últimas décadas: un eclipse total de Sol que podrá observarse desde buena parte de la península.

Será una cita excepcional para los aficionados a la astronomía y para todos aquellos que quieran contemplar cómo la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol hasta ocultar por completo el disco solar durante unos instantes. Además, este eclipse tendrá una importancia histórica, ya que será el primero en más de un siglo, ya que el último tuvo lugar en 1912.

Sin embargo, 2026 no será el único año en el que se podrá disfrutar de este importante evento. Y es que en apenas año y medio, España será escenario de otros dos eclipses solares más: dos eclipses totales de Sol, en 2026 y 2027, y un eclipse anular, en 2028. Se trata de una sucesión extraordinaria que convertirá a España en uno de los mejores lugares de Europa para disfrutar de estos fenómenos astronómicos.

Una sucesión excepcional de eclipses

El eclipse del 12 de agosto acaparará las miradas de millones de ciudadanos. Pero no será la única oportunidad para disfrutar de este evento. El 2 de agosto de 2027, España volverá a situarse dentro de la franja de totalidad de otro eclipse solar. En esta ocasión, el recorrido se concentrará en el extremo sur de la Península y atravesará el entorno del estrecho de Gibraltar. Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla estarán entre los lugares privilegiados para contemplar cómo la Luna llega a ocultar completamente el disco solar.

Además, a diferencia del eclipse de 2026, que tendrá lugar cerca de la puesta de Sol, el eclipse de 2027 será visible durante la mañana, con el Sol a una altura mucho más favorable para su observación. En Ceuta, la totalidad podrá alcanzar una duración máxima de 4 minutos y 48 segundos.

Y cuando todavía esté presente el recuerdo de los dos eclipses totales, llegará el tercer gran acontecimiento de esta "trilogía astronómica". El 26 de enero de 2028 tendrá lugar un eclipse anular de Sol, cuyo recorrido atravesará buena parte del sureste de España. La franja de anularidad pasará por zonas de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares.

En ciudades como Sevilla, Málaga, Murcia o Valencia se podrá observar la fase anular, mientras que en otras zonas del país el fenómeno será visible como un eclipse parcial.

¿Por qué habrá tres eclipses en España?

Aunque pueda parecer casualidad, los eclipses solares no son fenómenos especialmente raros. Y es que cada año se producen varios en distintos lugares del planeta. No obstante, lo que resulta extraordinario en este tipo de sucesos es que ocurra repetidamente en un mismo país y en un periodo corto de tiempo.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), la combinación de dos eclipses totales seguidos y un eclipse anular visible desde España en apenas tres años constituye una circunstancia extraordinaria que no suele repetirse durante muchas décadas. Tal es su rareza que, según los cálculos del IGN y el Observatorio Astronómico Nacional (OAN), España no volverá a presenciar otro eclipse solar total hasta el 17 de agosto de 2053.

Las diferencias entre eclipse total y eclipse anular

Aunque los expertos se refieren a la consecución de eclipses en los próximos años, lo cierto es que existen diferencias entre el que se va a producir este miércoles 12 de agosto y el que se producirá el 26 de enero de 2028. En un eclipse solar total, la luna cubre completamente al Sol durante unos instantes, permitiendo observar la corona solar, es decir, la capa más externa de la atmósfera del astro.

Por su parte, en un eclipse anular la Luna está demasiado alejada para ocultar por completo el Sol, por lo que permanece visible un anillo brillante alrededor de su silueta. Además, las fechas serán totalmente distintas. Y es que el eclipse próximo se producirá en pleno verano, mientras que el de 2028 se producirá en invierno.