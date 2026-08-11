Expertos insisten en las recomendaciones para disfrutar del eclipse

La cuenta atrás para el eclipse solar vive sus últimas horas y este miércoles tendrá lugar el fenómeno más esperado del verano. Son muchas las recomendaciones que se están dando, al margen de disfrutar de un momento único en nuestras vidas, pero también es obligado tomar precauciones.

Desde Oftalmología del Hospital Clínico de Zaragoza advierten del daño irreversible que puede causar en la retina mirar el eclipse solar sin protección, aunque sólo sea unos segundos. Por ello, la oftalmóloga Olivia Esteban recomienda observarlo de forma puntual y lo mínimo posible porque puede afectar a esa zona del ojo, que no se regenera.

En Galáctica, museo astronómico y observatorio, también tienen todo preparado para la cita con talleres o ponencias que comienzan este mismo martes. Allí, el responsable de Divulgación Científica Nacho Pérez responde a una de las dudas más frecuentes: “Hay que ponerse las gafas homologadas para ver cómo pasa el disco lunar por delante del disco solar y, en el momento de la totalidad te las quitas, disfrutas de cómo se ve el sol con su corona y cuando empiece a salir después de ese minuto y medio te las pones otra vez”.

Además, también existe la duda de cómo pueden responder los animales a este fenómeno. El profesor titular del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Zaragoza, Francisco Torcal, explica que “en la naturaleza en sí, los animales creen que es de noche. Animales que cuando anochece van a la madriguera o al establo a dormir, se dirigirán a dormir”.