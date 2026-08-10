Experiencias únicas para disfrutar del eclipse total de sol en Aragón

Aragón es una comunidad privilegiada para disfrutar del eclipse total de sol del 12 de agosto y las provincias de Zaragoza y Teruel son las escogidas por miles de visitantes para vivir uno de los momentos más especiales de sus vidas. Desde el Gobierno de Aragón se han habilitado cuatro zonas oficiales con todo tipo de servicios que garantizan la seguridad. Estas zonas son: el Circuito de Motorland en Alcañiz, Calamocha, la estación de esquí de Javalambre y Épila. Como puntos de observación locales se han adherido Cariñena y Ariza.

Además de estos emplazamientos oficiales en los que hay que reservar a través de la página web de Turismo de Aragón, son muchas las iniciativas públicas y privadas que se han organizado para este evento único. Estás algunas de las propuestas:

Experiencias en la provincia de Teruel

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Galáctica en Arcos de la Salinas : Eclipse-Experience es la actividad organizada para el 11 y 12 de agosto en el centro astronómico de referencia. Expertos que ofrecerán conferencias, observaciones, música y gastronomía. Toda la información, en la web de Galáctica.

: Eclipse-Experience es la actividad organizada para el 11 y 12 de agosto en el centro astronómico de referencia. Expertos que ofrecerán conferencias, observaciones, música y gastronomía. Toda la información, en la web de Galáctica. Teruel : el Ayuntamiento y Producciones On Music han organizado el “Festival del Eclipse”. A partir de las 18:00, el Polígono Platea acogerá esta cita de acceso gratuito. Entre los artistas que actuarán destaca Kiko Veneno y Amparanoia, Renegados del Funk, DJ Panko y Midi Ex Machina. Habrá zona de gradas, zona infantil con diversas actividades y una zona gastronómica con foodtrucks. A Platea se podrá acudir en autobuses lanzadera desde diferentes puntos de la ciudad.

: el Ayuntamiento y Producciones On Music han organizado el “Festival del Eclipse”. A partir de las 18:00, el Polígono Platea acogerá esta cita de acceso gratuito. Entre los artistas que actuarán destaca Kiko Veneno y Amparanoia, Renegados del Funk, DJ Panko y Midi Ex Machina. Habrá zona de gradas, zona infantil con diversas actividades y una zona gastronómica con foodtrucks. A Platea se podrá acudir en autobuses lanzadera desde diferentes puntos de la ciudad. San Agustín : este pequeño pueblo ha organizado Eclipsound, un festival de música gratuito en el entorno del castillo ya ermita de Pradas, comenzará a partir de las 20 con EFFE y a las 22:00 actuará Iberia Sumergida. Habrá vasos reutilizables y camisetas conmemorativas.

: este pequeño pueblo ha organizado Eclipsound, un festival de música gratuito en el entorno del castillo ya ermita de Pradas, comenzará a partir de las 20 con EFFE y a las 22:00 actuará Iberia Sumergida. Habrá vasos reutilizables y camisetas conmemorativas. La Puebla de Valverde: se ha organizado el Motor Aventura Eclipse Festival, un festival del 10 al 13 de agosto con todo tipo de actividades. El mismo día del eclipse se podrá disfrutar desde las 10:00 de watervolley, drift show, vermuteo e hinchables para los pequeños hasta las 14:30, comida popular y traslado a la zona del visionado del eclipse con música a cargo de Celta & Folk.

Experiencias en la provincia de Zaragoza

Algunas de las propuestas que se han organizado en la provincia de Zaragoza:

Zaragoza : en la capital aragonesa se ha habilitado un dispositivo de movilidad y se cortará el acceso de vehículos a los puentes de la ciudad. Desde del día 10 se sucederán conciertos en la plaza del Pila, el día del eclipse actuará Cocktail Tributov a las 21:30. En el recinto ferial de Valdespartera se habilitará un parking gratuito para autocaravanas.

: en la capital aragonesa se ha habilitado un dispositivo de movilidad y se cortará el acceso de vehículos a los puentes de la ciudad. Desde del día 10 se sucederán conciertos en la plaza del Pila, el día del eclipse actuará Cocktail Tributov a las 21:30. En el recinto ferial de Valdespartera se habilitará un parking gratuito para autocaravanas. Bodegas Care : se verá 1 minuto y 38 segundos de oscuridad y la actividad comienza a partir de las 17:30 con visita guiada a la bodega y una cata de vinos. El eclipse se verá desde el viñedo y justo después, a las 21:00, cena tipo cóctel y música chill out entre las 23:00 y las 2:00. Momento que coincidirá con la lluvia de Perseidas.

: se verá 1 minuto y 38 segundos de oscuridad y la actividad comienza a partir de las 17:30 con visita guiada a la bodega y una cata de vinos. El eclipse se verá desde el viñedo y justo después, a las 21:00, cena tipo cóctel y música chill out entre las 23:00 y las 2:00. Momento que coincidirá con la lluvia de Perseidas. Caspe : desde esta localidad se ha habilitado un punto de observación en el Polígono El Portal (N-211 dirección Alcañiz, a 4 kilómetros de la localidad) al que se podrá acceder a

: desde esta localidad se ha habilitado un punto de observación en el Polígono El Portal (N-211 dirección Alcañiz, a 4 kilómetros de la localidad) al que se podrá acceder a través de autobuses que saldrán de la plaza Aragón. Además, se ha habilitado zona de aparcamiento en el polígono y zonas especiales para autocaravanas.

Luna Godina : en La Almunia de Doña Godina se ha habilitado un punto de observación en el Polígono Industrial La Cuesta, abrirá sus puertas a las 18:00 con entrada libre y se ha preparado música en directo con DJ David Lázaro, foodtrucks, bar y servicios públicos.

: en La Almunia de Doña Godina se ha habilitado un punto de observación en el Polígono Industrial La Cuesta, abrirá sus puertas a las 18:00 con entrada libre y se ha preparado música en directo con DJ David Lázaro, foodtrucks, bar y servicios públicos. Villanueva de Huerv a: el Centro de Interpretación Dinosaurios de Zaragoza ha organizado una visita guiada con la presentación de las nuevas icnitas halladas en Villanueva de Huerva y después, excursión al Cabezo de San Pablo para contemplar el eclipse.

a: el Centro de Interpretación Dinosaurios de Zaragoza ha organizado una visita guiada con la presentación de las nuevas icnitas halladas en Villanueva de Huerva y después, excursión al Cabezo de San Pablo para contemplar el eclipse. Sombras de Belchite : el Ayuntamiento ha organizado una visita guiada especial al Pueblo Viejo de Belchite a partir de las 19:00 y al final del recorrido habrá observación del eclipse

: el Ayuntamiento ha organizado una visita guiada especial al Pueblo Viejo de Belchite a partir de las 19:00 y al final del recorrido habrá observación del eclipse Tarazona : desde el mes de mayo han estado organizando actividades y el 12 de agosto, a partir de las 19:30 cita en el solar de la antigua fábrica textil para ver el eclipse. Después, a partir de las 22:00, concierto “Eklipse 2026” a cargo de Cloiser Out.

: desde el mes de mayo han estado organizando actividades y el 12 de agosto, a partir de las 19:30 cita en el solar de la antigua fábrica textil para ver el eclipse. Después, a partir de las 22:00, concierto “Eklipse 2026” a cargo de Cloiser Out. Comarca de las Cinco Villa s: Varias localidades han organizado eventos para disfrutar de este evento como el Museo Aquagraria en Ejea de los Caballeros o como un acto más enmarcado en las fiestas patronales como harán en Las Pedrosas, Undués de Lerda o Layana

s: Varias localidades han organizado eventos para disfrutar de este evento como el Museo Aquagraria en Ejea de los Caballeros o como un acto más enmarcado en las fiestas patronales como harán en Las Pedrosas, Undués de Lerda o Layana Denominación de Origen Cariñena: prácticamente todas las bodegas de la denominación han organizado actividades con visita a la bodega, cata de vinos y visionado del eclipse desde los viñedos.

Experiencias en la provincia de Huesca

La provincia de Huesca es en la que menos localidades se podrá disfrutar del eclipse total de sol, pero aúna sí se han organizado diversas actividades: