Aragón ultima ya el dispositivo para el eclipse solar del 12 de agosto

LEER MÁS Aragón refuerza el operativo contra incendios con la vista puesta en el eclipse

Este fenómeno que comenzará a las ocho y 29 de la tarde y que durará 105 segundos. Para ello, el Gobierno aragonés ha habilitado 7 puntos de observación situados en Calamocha, Alcañiz, Monreal del Campo, Épila, Ariza, Camarena y Javalambre que contarán con servicios básicos. El director general de Interior, Miguel Ángel Clavero, ha comparecido en las Cortes para dar más detalles de este operativo especial en el que llevan dos años trabajando. Y es que deben tener en cuenta aspectos como los desplazamientos por carretera o el incremento del riesgo de incendios.

Todos esos puntos de observación oficiales dispondrán de una zona de información turística y de prevención, otra sanitaria dotada de botiquín, médicos, enfermeras y una ambulancia. También contarán con un plan de seguridad, presencia de técnicos de Protección Civil, bomberos, personal de INFOAR, además de servicios higiénicos y de recogida de residuos, así como una carpa para estar a la sombra y una pantalla grande para seguir en directo el eclipse.

Para reforzar la seguridad Clavero ha avanzado que, amparándose en la normativa existente, se podrá limitar el acceso con vehículos a motor a zonas de masa forestal de alto riesgo y se valorará hacerlo también en los espacios naturales protegidos. Además, en materia de divulgación, la semana que viene todos los escolares de Infantil y Primaria de la Comunidad recibirán recomendaciones de cómo observar el eclipse con seguridad así como unas gafas homologadas de acuerdo a la normativa para la observación del eclipse.