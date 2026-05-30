Una investigación de Maldita.es identifica a más de 1.300 pedófilos en TikTok y los trends virales en los que actúan

Hace unos meses, una investigación de Maldita.es apuntaba a pedófilos en TikTok que sexualizaban a menores con inteligencia artificial para lucrarse con ello. Este sábado, Clara Jiménez Cruz explica en la Maldita Hemeroteca de Julia en la onda la segunda parte de esta investigación: "Hemos identificado en sólo 50 vídeos a más de 1.300 pedófilos buscando intercambiar y vender pornografía infantil".

¿Cómo se identifica a estos pedófilos? Asegura que estos tienen sus propios códigos para identificarse entre ellos e ir creando una comunidad y que TikTok les sirve como plataforma para encontrarse e intercambiar material: "Las siglas son CP (Child Pornography) y a partir de ahí hacen variaciones como 'caldo de pollo', 'café con pan', 'código postal', un emoji de pizza por 'Cheese pizza'. También utilizan números para explicar cuánta pornografía tienen para intercambiar. 100x100 es que cambian 100 materiales por otros 100".

Los trend más peligrosos de TikTok, según la investigación

Todo esto en TikTok, una plataforma que está "llena de niños del mundo entero haciendo monerías y al alcance de cualquiera", comenta Julia Otero. Es la plataforma en la que los menores pasan más horas al día y, de hecho, explica Clara que se han encontrado con que los pedófilos buscan a menores de 13 años, que se supone que no pueden entrar en la red social, "pero que ahí están".

En la investigación se habla de cómo estos pedófilos tienen estrategias para "cazar" a los menores, para "hacerse con las fotos, la localización e, incluso, el contacto de estos menores de 13 años": "Es un trend de TikTok habitual y nos hemos encontrado cinco mil fotos de menores en sólo 15 vídeos".

Otro trend que explica Clara es el de los "virtualitos", un juego que usan los niños para buscar novio virtual, "pero claro, si tu novio virtual resulta que es un hombre de 40 años...". Cuenta que también han visto una tendencia que consiste en preguntar la edad con una plantilla de la propia plataforma, y en los comentarios se puede ver a menores diciendo: "Yo, 9 años". Pero también a hombres adultos diciendo: "Yo, 50. Te ves muy bonita bebecita"; "Yo, 21, y ahí no entra ni la puntita".

Otras "estrategias" que utilizan los pedófilos para "cazar niños" en la plataforma es "pedir calificar fotos" de las partes privadas y solicitar que los niños las envíen para hacer esa calificación, pero "haciéndose pasar por otro niño".

"La última es especialmente peligrosa: llevarse a los niños a chats en WhatsApp que se llaman 'Grupos hormonales', que son grupos para compartir contenido sexual. Hemos entrado en varios y sí, hay menores y adultos", explica Clara.

¿Qué responsabilidad tiene TikTok?

Según explica, ese es "el gran problema": "Hemos denunciado a TikTok 100 de los comentarios que piden intercambiar pornografía infantil y TikTok los ha borrado (hasta ahí todo bien), pero el problema es que las normas de TikTok dicen que si te pillan facilitando acceso a pornografía infantil, te echan de la plataforma y esto no ha pasado: el 96% de esos usuarios siguen en la plataforma pudiendo acceder a menores".

Cuenta que también han denunciado 35 cuentas que dicen "abiertamente" tener menos de 13 años. "Lo lógico sería que TikTok les expulsase. Pues el 97% de las cuentas siguen activas".

Explica que el objetivo de esta investigación es que se "aplique la legislación que obliga a las plataformas a proteger a sus usuarios, especialmente, a los menores, de los riesgos sistémicos. Es una documentación que sirva a nivel legal. Y con ella, denunciamos ante la Policía, ante la Fiscalía y ante los equipos que aplican la Ley de Servicios Digitales para que investiguen si Tiktok está incumpliendo la ley, le obliguen a cumplirla, y le multen".