El Atlético niega movimientos por Julián Álvarez: "Ni negociación, ni oferta"

Mientras en Barcelona preparan una ofensiva por La Araña, en el Metropolitano aseguran que, por ahora, no han recibido ninguna propuesta formal. El Barça quiere mover ficha antes del Mundial, consciente de que una gran actuación de Julián con Argentina podría disparar todavía más su cotización.

Desde el entorno azulgrana deslizan que el Atlético debería entender una posible venta por unos 100 millones de euros como una buena operación económica. Consideran que el futbolista está prácticamente amortizado y que esa cantidad permitiría al club rojiblanco obtener una importante plusvalía.

el Atlético no tiene intención de poner al jugador en venta

Pero en el Atlético manejan otra lectura. Julián Álvarez tiene contrato hasta 2030 y una cláusula considerada inaccesible, cercana a los 500 millones de euros. Además, en el club entienden que su valor puede aumentar después del Mundial, no disminuir. Y hay un mensaje que trasladan con claridad a Onda Cero: el Atlético no tiene intención de poner al jugador en venta.

La hoja de ruta pasa por construir alrededor de futbolistas diferenciales como el argentino, no por facilitar su salida.

El escenario cambiaría si el jugador manifestara en los próximos días su deseo de cambiar de aires. Ese paso sería importante, pero no definitivo. En el Atlético recuerdan que el contrato es largo y que no existe obligación alguna de acelerar una negociación que, oficialmente, todavía no ha empezado.

Mientras tanto, ya se especula con que La Araña podría conceder en los próximos días una entrevista a un periodista argentino. En Barcelona existe una enorme expectación ante esa posible aparición pública y confían en que el delantero pueda manifestar su intención de abandonar el Atlético para emprender una nueva etapa en el club azulgrana. Además, esta misma madrugada se ha conocido su inclusión, como era de esperar, en la lista de Lionel Scaloni. Julián estará con la Albiceleste en el Mundial, un escaparate que puede aumentar todavía más el interés de los grandes clubes.

Sin embargo, una declaración pública en favor de una salida tampoco sería inocua. En las últimas horas ya se han multiplicado las muestras de malestar de parte de la afición rojiblanca ante los rumores que vinculan al delantero con el Barcelona. Una manifestación explícita de su deseo de marcharse podría aumentar todavía más esa distancia entre el jugador y una grada que le ha convertido en uno de sus grandes ídolos desde su llegada. Aunque el fútbol también ha demostrado muchas veces que la memoria es corta: los goles suelen arreglarlo todo, o casi todo.

En cualquier caso, fuentes directas del Atlético insisten a Onda Cero en que, a día de hoy, no existe ni negociación ni oferta sobre la mesa.

Filosofía Apollo: crecer ganando

El caso Julián Álvarez también se interpreta en el Atlético como una primera prueba para medir la filosofía de Apollo dentro del club rojiblanco. Los nuevos inversores han manifestado públicamente que no pretenden intervenir en las decisiones deportivas del día a día, aunque lógicamente exigen resultados y crecimiento.

En el Atlético entienden que ambas cosas van de la mano. La visión que manejan en el club es que el crecimiento económico de Apollo pasa necesariamente por el crecimiento deportivo del Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco es el principal activo de la inversión realizada y aumentar su valor implica también aumentar su competitividad.

Por eso, dentro de la entidad consideran que desprenderse de uno de los futbolistas llamados a liderar el proyecto deportivo no encajaría, al menos de entrada, con esa filosofía. La prioridad sería reforzar al equipo y consolidar una plantilla capaz de competir por títulos, no debilitarla mediante una venta que el club, a día de hoy, ni siquiera contempla.

¿Otro caso Griezmann?

En el Atlético tampoco olvidan el precedente de Antoine Griezmann. El francés decidió marcharse al Barcelona en busca de nuevos retos, pero terminó perdiendo el protagonismo que había alcanzado como gran referente rojiblanco.

Con el paso de los años, el propio Griezmann reconoció públicamente que se había equivocado en aquella salida. En el Camp Nou tuvo que compartir foco con algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial y nunca llegó a sentirse tan importante como en el Atlético.

La comparación surge ahora de forma inevitable. Mientras que en el Atlético Julián Álvarez es la gran estrella del proyecto y uno de los futbolistas llamados a marcar una época, en el Barcelona tendría que convivir con referentes de la dimensión de Lamine Yamal, Raphinha o Pedri.

Por eso, en el club entienden que el factor deportivo también juega a su favor. No solo porque no tienen intención de poner al jugador en venta, sino porque consideran que el argentino dispone en Madrid de un papel protagonista difícil de encontrar en cualquier otro gran club europeo.

De momento, la postura del Atlético es clara: Julián Álvarez no está en venta y el club tampoco tiene intención de ponerlo en el mercado. Y mientras no haya oferta ni negociación, todo sigue igual.