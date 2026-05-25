La lista de España para el Mundial, en directo: Luis de la Fuente anuncia a los 26 convocados

Las dudas en la defensa

En defensa, podrían surgir algunas novedades en la lista, sobre todo en los puestos de central y lateral derecho. Entre los fijos parece que estarán Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea FC) y Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen).

La falta de continuidad de Dani Carvajal, que se ha despedido ya del Real Madrid, y las informaciones apuntando que no estaba en la prelista le alejan de las quinielas para el lateral derecho, donde De la Fuente podría apostar una vez más por Pedro Porro (Tottenham), que ha tenido bastante continuidad con el riojano.

En el centro de la zaga, Cristhian Mosquera, a pesar de no contar con excesivos minutos en el Arsenal, estuvo en la anterior y entra en una terna para optar a una plaza que también desean el futbolista del Atlético de Madrid Marc Pubill o el del FC Barcelona Eric García, ambos con la ventaja de su polivalencia y de poder jugar en otras posiciones. Más dudas para viajar a América hay sobre Robin Le Normand (Atlético de Madrid), que ya no estuvo en la anterior y que hasta entonces había sido casi siempre fijo con De la Fuente, siendo la pareja de Laporte en la exitosa Eurocopa de 2024.