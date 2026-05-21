España, a por su segundo Mundial

ESPAÑA – GRUPO H

Rivales en la fase de grupos: Cabo Verde (15 jun., Atlanta), Arabia Saudita (21 jun., Atlanta) y Uruguay (26 jun., Guadalajara).

Cabo Verde (15 jun., Atlanta), Arabia Saudita (21 jun., Atlanta) y Uruguay (26 jun., Guadalajara). Once tipo: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.

Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Oyarzabal, Nico Williams. Clasificación: Primera del Grupo E europeo (con Turquía, Georgia y Bulgaria), con clasificación directa.

Primera del Grupo E europeo (con Turquía, Georgia y Bulgaria), con clasificación directa. Participaciones en el Mundial: 17 (esta incluida).

17 (esta incluida). Mejor posición en el Mundial: Campeona (Sudáfrica 2010).

España llegó al Mundial sin sudar. El conjunto de Luis de la Fuente arrasó su grupo de clasificación europeo con pleno de victorias y sin encajar un solo gol en los cuatro primeros partidos, acumulando 15 goles a favor.

La nota más espectacular la puso la goleada a Turquía: 0-6 en tierras turcas, un marcador que resume la superioridad aplastante con la que España se paseó por una fase de clasificación que en ningún momento fue un problema.

El billete a Norteamérica se confirmó matemáticamente a falta de partidos, y la selección llegó al sorteo de diciembre con el estatus de cabeza de serie que le correspondía a la mejor selección del mundo.

La mejor generación desde Sudáfrica

La raíz de todo está en Berlín, la noche del 14 de julio de 2024. Aquella final de la Eurocopa contra Inglaterra, resuelta en la prórroga con el gol de Oyarzabal, cerró el ciclo más exitoso de la selección desde los tiempos del tiquitaca.

Pero, a diferencia de aquella España que dominó el mundo entre 2008 y 2012, esta no se sostiene sobre un sistema, sino sobre individuos: una generación de talentos irrepetibles que conviven en perfecta armonía bajo la dirección serena de Luis de la Fuente.

España combina posesión, velocidad y una profundidad de plantilla difícil de igualar.

La estrella

Si hubiera que elegir un nombre para este Mundial, ese sería Lamine Yamal. El extremo llega a Norteamérica en el mejor momento de su carrera: en lo que va de temporada con el Barça acumula 21 goles y 15 asistencias en 38 partidos.

El hat-trick que marcó contra el Villarreal en LaLiga lo convirtió en el jugador más joven en conseguirlo en la liga española desde 1934.

Segundo en el Balón de Oro 2025, fue pieza clave en la Eurocopa ganada por España y llega al Mundial como una de las referencias absolutas del fútbol mundial.

Junto a él, la otra gran baza ofensiva es Nico Williams, aunque su participación genera cierta incertidumbre: el extremo del Athletic ha arrastrado una molesta pubalgia que ha complicado su temporada, aunque se espera que llegue recuperado al torneo.

En el centro del campo, la vuelta de Rodri —ausente de la Eurocopa por lesión— es la gran noticia. El Balón de Oro 2024 y mejor centrocampista del mundo vuelve a una cita mundialista después de perderse la anterior por lesión de rodilla.

A su lado, Pedri atraviesa el mejor momento desde que inició su carrera, con una temporada de gran nivel en el Barça bajo las órdenes de Hansi Flick.

Fortalezas y debilidades

El gran punto fuerte de España es su equilibrio. Es uno de los pocos combinados que dispone en todas sus líneas de estrellas que brillan en los equipos más importantes del mundo.

La defensa se ha consolidado con Cubarsí como gran revelación, la medular es la más completa del torneo y la delantera tiene velocidad, talento y gol.

El sello sigue siendo el culto a la posesión, aunque De la Fuente, como antes Luis Enrique, ha trabajado para sumar ataques rápidos en profundidad que rompan la trampa del tiqui-taca estéril.

Las dudas llegan desde los costados defensivos. El bajo rendimiento puntual de piezas como Robin Le Normand o Aymeric Laporte generan interrogantes o en el lateral derecho, donde Pedro Porro y Marcos Llorente se reparten la titularidad.

También existe cierta dependencia de sus grandes estrellas: una lesión de Yamal, Rodri o Pedri en mitad del torneo cambiaría radicalmente las perspectivas.

Y, como siempre con España, el fantasma de las eliminaciones prematuras —octavos en 2014, octavos en 2022— recuerda que el talento no garantiza nada en el fútbol del partido único.

¿Hasta dónde llegará?

La respuesta que da el mercado es clara. Las casas de apuestas sitúan a España como la principal favorita al título, por delante de Inglaterra, Francia, Brasil y Argentina.

El propio Luis de la Fuente ha dejado claro cuáles son las ambiciones del equipo: "Nuestro objetivo no es pasar la fase de grupos, es todo lo que viene después".

El Grupo H es asequible: Uruguay es el rival de más entidad, pero España debería llegar a octavos sin apuros.

España no ha ganado un Mundial desde 2010. Tiene la generación, el sistema y el momento. Solo le falta demostrarlo en Norteamérica.