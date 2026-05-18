Cuándo sale la lista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

La selección española de fútbol pule los últimos detalles de cara a la cita mundialista que arrancará en menos de un mes. El seleccionador Luis de la Fuente ha dado a conocer este lunes la fecha en la que anunciará la lista definitiva de jugadores convocados por España para el Mundial 2026.

El próximo lunes 25 de mayo a las 12:30 horas, en el Espacio Movistar del Edificio Telefónica de Madrid, Luis de la Fuente dará a conocer la convocatoria de los 26 jugadores que compondrán la plantilla española para la disputa de la máxima competición internacional a nivel de selecciones que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los 26 seleccionados de una prelista de 55 jugadores

Los distintos combinados internacionales clasificados ya enviaron a la FIFA su prelista con los 55 futbolistas (como máximo) seleccionados de la que saldrán los 26 jugadores definitivos para esta cita mundialista. A pesar de algunas lesiones recientes como la de Fermín, el seleccionador español no podrá escoger ningún otro nombre que no aparezca en este corte de 55 jugadores.

Varios amistosos antes del debut mundialista

Junto con el anuncio de los 26 jugadores convocados, el seleccionador español también notificará los jugadores de apoyo que pasarán a formar parte de la concentración hasta el partido amistoso contra Irak, que tendrá lugar el próximo 4 de junio en el estadio de Riazor en A Coruña.

Será el primero de los dos partidos amistosos que España disputará como antesala a su debut mundialista. El segundo compromiso amistoso se celebrará el 8 de junio en México, donde se enfrentará a la selección peruana. El debut de los de De la Fuente en el Mundial llegará el 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta (Estados Unidos).